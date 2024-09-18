Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,17 değer kazanarak 9.774,49 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre 16,35 puanlık bir artış gösteren endeks, toplam işlem hacminde ise 62,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %1,05, holding endeksi ise %0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan, %2,66 artış gösteren sigorta sektörü oldu. En çok kaybettiren sektör ise %2,53 ile taş toprak oldu.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından akşam saatlerinde açıklanacak olan faiz ve para politikası kararları öncesinde karışık bir görünüm sergileniyor. Para piyasalarında yapılan fiyatlamalarda, Fed'in %61 ihtimalle 50 baz puan faiz indirmesi beklenirken, 25 baz puan indirim ihtimali ise %39 seviyelerinde bulunuyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, Fed'in alacağı kararların netliğe kavuşmasının ardından para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışları dikkatle takip edilecek.

BoE'nin toplantısında politika faizini sabit bırakması beklenmesine rağmen, yapılan açıklamalar ve metinlerin de varlık fiyatları üzerinde etkisi olması öngörülüyor.

Destek ve Direnç Seviyeleri

BIST 100 endeksinin teknik açıdan 9.900 ve 10.000 puanlarının direnç, 9.700 ve 9.600 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

Ekonomistlerin de katıldığı AA Finans beklenti anketinde, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini %50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yıl sonu politika faizi beklentisi ise %46,65 olarak hesaplandı.