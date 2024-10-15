Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da Güne Yükselişle Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,12 oranında bir artışla 8.709,81 puandan işlem görerek başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışa göre 10,62 puan artış gösterdi.

Sektörel Analiz

Bankacılık endeksi %0,23 ve holding endeksi %0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanç sağlayan, %0,64 ile tekstil ve deri sektörü olurken, en fazla kaybeden ise menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu ve %1,10 değer kaybetti.

Dünya Piyasalarındaki Gelişmeler

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini önceki gün %1,99 değer kaybederek 8.699,19 puanla kapatmıştı. Küresel piyasalarda ise ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri bullish bir hareketle karşılandı.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Takvim

Analistler, yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya ZEW ekonomik güven endeksi, Avro Bölgesi sanayi üretimi ve New York Fed imalat endeksi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik analizde BIST 100 endeksinin 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç konumunda, 8.700 ile 8.490 puanın ise destek seviyesi olduğunu ifade etti.