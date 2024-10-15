DOLAR
34,26 0,08%
EURO
37,39 0,16%
ALTIN
2.922,37 -0,13%
BITCOIN
2.252.896,08 0,31%

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

BIST 100 endeksi yeni güne pozitif başladı, bankacılık ve holding hisseleri değer kazandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:59
Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da Güne Yükselişle Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,12 oranında bir artışla 8.709,81 puandan işlem görerek başladı. Açılışta, endeks önceki kapanışa göre 10,62 puan artış gösterdi.

Sektörel Analiz

Bankacılık endeksi %0,23 ve holding endeksi %0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanç sağlayan, %0,64 ile tekstil ve deri sektörü olurken, en fazla kaybeden ise menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu ve %1,10 değer kaybetti.

Dünya Piyasalarındaki Gelişmeler

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini önceki gün %1,99 değer kaybederek 8.699,19 puanla kapatmıştı. Küresel piyasalarda ise ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri bullish bir hareketle karşılandı.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Takvim

Analistler, yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya ZEW ekonomik güven endeksi, Avro Bölgesi sanayi üretimi ve New York Fed imalat endeksi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik analizde BIST 100 endeksinin 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç konumunda, 8.700 ile 8.490 puanın ise destek seviyesi olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eylül 2023 Bütçe Uygulama Sonuçları Açıklandı
2
Eylülde Küresel Petrol Üretiminde Azalma
3
Ziraat Bankası her müşteriye 250 TL dağıtıyor! Bunu yapan hemen alabilecek
4
TCMB Güncel Döviz Kurları
5
Avrupa'da Kışın Doğal Gaz Tüketimi Artacak
6
Eylül Ayında Tarım ÜFE Yükseldi
7
Ağustos Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Yılda Yüzde 2,6 Arttı

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...