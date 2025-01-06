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Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor: BIST 100 Endeksi Günü Artışla Tamamladı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 artışla kapatarak 10.085,50 puana ulaştı. Finans sektörü öne çıktı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:21
Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor: BIST 100 Endeksi Günü Artışla Tamamladı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazanarak 10.085,50 puan ile kapanış yaptı. Endeks, önceki kapanışa göre 10,33 puan artış gösterdi, toplam işlem hacmi ise 103,4 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %0,33, holding endeksi ise %0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör, %4,90 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok kaybettiren sektör ise %3,73 ile spor oldu.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ticari ve ekonomik politikalara dair belirsizlikler yanı sıra, önemli ekonomilerdeki durgunluk endişeleri karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Gözler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Teknik Analiz Öngörüleri

Analistler, yarın yurt içindeki veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, işsizlik oranı ile ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi verilerin öne çıkacağını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 10.150 ve 10.250 puan direnç noktaları, 10.000 ve 9.900 seviyeleri ise destek konumunda değerlendirilmektedir.

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