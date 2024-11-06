Borsa İstanbul'da Yükseliş Eğilimi Devam Ediyor

Borsa İstanbul'da Yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kazanarak 8.862,32 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre 243,75 puan artan endeksin toplam işlem hacmi ise 97,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Gelişmeler

Bankacılık endeksi yüzde 2,15, holding endeksi ise yüzde 2,92 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazanç sağlayan sektör yüzde 6,41 ile ticaret oldu.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD'deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zafer ilan etmesiyle pozitif bir seyir gözlemleniyor. Trump, başta Çin mallarına yeni tarifeler uygulamayı hedeflerken, vergi indirimleri ve fosil yakıt üretimini artırmayı planlıyor. Bu durumun varlık fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

Önümüzdeki Veri Gündemi

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile hazine nakit dengesinin, yurtdışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının takip edileceğini belirtti.

FAİZ TAHMİNLERİ

Fed'in yarınki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, bankanın aralık ayında ek bir faiz indirimi yapma ihtimali de yüzde 67 olarak değerlendiriliyor. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerindeki etkisini de göz önünde bulunduruyor.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puan direnç, 8.800 ve 8.700 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.