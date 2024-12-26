Borsa İstanbul'dan VİOP'ta TLREF Sözleşmeleri için Önemli Değişiklik

Borsa İstanbul'dan VİOP Düzenlemeleri

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) önemli bir değişikliğe gitti. 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 1 aylık Türk lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) vadeli işlem sözleşmelerinin günlük fiyat değişim limitleri yüzde 20 olarak belirlenmiştir.

Açıklamada, hatalı emirlerle yapılan işlemlerin iptali için gerekli kriterler de belirtildi. Bu kapsamda, hatalı işlem iptali talep edenlerin, normal seans işlemleri için gün içinde saat 17:30'dan önce yapılan başvurularda minimum 150 bin lira zarar tazminatı alacakları bildirildi. Tam iş günü içerisinde saat 17:30 ve sonrasında yapılan başvurularda ise bu tutar 600 bin lira olarak belirlendi. Akşam seansı işlemleri için bu tutar 150 bin lira olarak uygulanacak.

Ayrıca, vadeler arası strateji emirlerinin alt ve üst fiyat limitleri için kullanılan "k" değerleri de belirlendi. Bu değerlere göre, BIST 30 Endeks vadeli işlem sözleşmeleri için 100, dolar/TL vadeli işlem sözleşmeleri için 0,40 ve dolar/ons altın vadeli işlem sözleşmeleri için ise 10 olarak belirlendi.