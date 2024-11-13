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Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.196,02 Puan

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 9.196,02 puandan güne başladı, yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:59
Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.196,02 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 düşüşle 9.196,02 puandan başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 30,84 puan ve yüzde 0,33 azalışla 9.196,02 puana geriledi.

Bankacılık endeksi %0,57, holding endeksi ise %0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan %0,36 ile tekstil deri olurken, en çok kaybeden sektör endeksi %0,84 ile orman, kağıt ve basım oldu.

Dün satıcı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü %0,54 değer kaybıyla 9.226,86 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek dönemde uygulanacak maliye politikalarının Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarını etkileyeceğine dair belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde negatif bir seyir izlenirken, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın politikalarının ekonomiye olası etkileri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor. Trump'ın politikalarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceğine dair endişeler gündemde kalmaya devam ediyor.

Analistler, Fed'in yavaş yavaş yumuşatsa da uzun süredir sürdürdüğü sıkı para politikasına karşılık Trump'ın uygulamalarının yaratabileceği belirsizliklerin güçlü kaldığını belirtiyor. Fed yönetimi ve Trump arasında oluşabilecek anlaşmazlıklar, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşma da dikkatle izlenecek. Analistler, yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisi, federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 8.950 seviyelerinin destek, 9.350 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade ettiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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