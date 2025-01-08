Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.962,85 Puan

Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 düşüşle 9.962,85 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 9,18 puan ve yüzde 0,09 azalış gösterdi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %0,46 ile madencilik olurken, en fazla kaybettiren sektör %0,30 ile iletişim olarak belirlendi.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Dün, Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir gözlemlendi ve BIST 100 endeksi günü %1,13 değer kaybıyla 9.972,03 puandan tamamladı. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamalar sonrasında küresel piyasalar negatif bir seyir izliyor.

Yatırımcılara Önemli Uyarılar

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin fiyatlamaları zorlaştırdığına dikkat çekiyor. Trump'ın başkanlığı dönemindeki adımlarıyla ilgili açıklamaları, piyasalarda risk algısını artırıyor. Bugün yurt içinde, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ve hazine nakit dengesi gibi verilere ek olarak, yurt dışında Avro Bölgesi'nde ÜFE ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı takip edilecektir. Ayrıca, Fed'in toplantı tutanakları da dikkat çeken bir nokta olacak.

Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinin destek seviyeleri 9.900 ve 9.800 puan olarak ifade edilirken, direnç seviyeleri 10.000 ve 10.100 konumunda bulunmaktadır.