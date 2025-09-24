Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı — BIST 100 11.354,59

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puandan güne başladı.

Gün öncesi kapanış ve açılış verileri

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,19 değer kaybederek 11.331,75 puandan tamamladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 22,84 puan ve yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,53 ile tekstil deri olurken, en fazla gerileyen yüzde 0,15 ile bilişim oldu.

Küresel görünüm ve takip edilecek veriler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemleri sonrası karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik seviyeler

Analistlerin teknik değerlendirmelerine göre BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanları direnç; 11.300 ve 11.200 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.