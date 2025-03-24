Borsa İstanbul Haftaya Güçlü Yükselişle Başladı: BIST 100 %3'ü Aştı

Yurt içinde piyasalar, haftaya pozitif bir başlangıç yaparken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişini %3'ün üzerine taşıdı. Geçen haftayı sert düşüşle kapatan BIST 100, yeni haftaya %1,35'lik artışla 9.167,00 puandan giriş yaptı.

Açılışın ardından yükselişine devam eden endeks, 9.300 puanın üzerine çıkarak piyasada heyecan yarattı. Bankacılık endeksi de %3'ün üzerinde değer kazanırken, tüm sektör endeksleri pozitif bir seyir izledi. Ulaştırma sektörü, %5,80 ile en çok kazandıran sektör oldu.

Öte yandan, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), geçen hafta test ettiği bir yılın zirvesinden bu haftanın ilk işlem gününde 317,6 baz puana kadar geriledi.

Dün, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni tedbir kararları açıklarken, Borsa İstanbul da emir/işlem oranı ve ücretlerinde değişiklik yaptı. SPK'nın açıklamasında, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 25 Nisan 2025 tarihine kadar yasaklandığı, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılacağı belirtildi.

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 5:1’den 3:1’e çekerken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini 0,25 liradan 0,50 liraya yükseltti. Analistler, bu uygulamanın algoritmaların alım-satım bandını daraltabileceğini öne sürdü.

Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) temsilcilerinin bir araya geldiğini ve alınan önlemlerin piyasalardaki endişeleri azaltıcı etki yarattığını ifade etti. Yerli yatırımcının risk iştahını korumak adına atılan adımların önemli olduğunu belirten Çalışır, bunların kısa vadede olumlu etkiler yaratabileceğini açıkladı.

Özellikle nisan ayındaki TCMB faiz kararı toplantısının ve ay başında açıklanacak enflasyon rakamlarının piyasa üzerinde önemli etkileri olacağını vurgulayan Çalışır, “TCMB, yerli bireysellerin dolarize olmaması için önemli kararlar aldı. Ara toplantıya ilişkin kararlarla, yerli yatırımcının dövize talebini azaltmak için sıkı politikaları sürdüreceğine dair önemli mesajlar verdi,” dedi.

Çalışır, nisan ayında açıklanacak enflasyon verimleri ve TCMB’nin faiz kararının ardından daha öngörülebilir bir piyasa ortamı olacağını öngördüğünü sözlerine ekledi.