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Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, haftaya hafif bir artışla 8.798,31 puandan giriş yaptı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 09:59
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,05 oranında bir yükselişle 8.798,31 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 4,70 puan ve yüzde 0,05 artış gerçekleştirdi.

Sektör Endeksleri Nasıl Performans Göstermekte?

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, holding endeksi ise sadece yüzde 0,01 oranında artış sağladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran alan ise bilişim olarak belirlenirken, spor sektöründeki kayıplar yüzde 0,65 oldu.

Piyasa Durumuna Genel Bakış

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 2,32 değer kaybıyla 8.793,61 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalardaki olumlu gelişmeler ise dikkat çekiyor. ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği yönündeki beklentiler güçlenirken, Çin'in kredi faiz oranlarını düşürmesi de haftaya pozitif bir başlangıç sağladı.

Analistlerin Gözlemleri

Analistler, yurt içindeki veri gündeminin sakin olacağını belirtirken yurt dışında ABD'de öncü göstergeler endeksinin dikkatle takip edileceğini vurguladılar. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.710 ve 8.650 puanın ise destek konumunda olduğu değerlendiriliyor.

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