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Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya pozitif bir başlangıç yaptı, sektörlerde farklı hareketler gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:59
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Yükselişle Açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,31 artışla 8.936,03 puandan işlem görerek başladı.

Açılış Rakamları

Açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışına göre 27,56 puan ve yüzde 0,31 artış kaydederek 8.936,03 seviyesine ulaştı.

Sektör Performansları

Bankacılık ve holding endeksleri yüzde 0,1 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 1,05 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. Tek kaybettiren sektör ise yüzde 0,11 ile inşaat oldu.

Geçtiğimiz Cuma Günü

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü önceki kapanışına göre yüzde 0,40 değer kazanarak 8.908,47 puanda tamamladı.

Piyasa Takvimi

Küresel piyasalarda, ABD’deki istihdam raporu ve büyüme gibi yoğun makroekonomik verilerin takip edileceği haftaya pozitif bir başlangıç yapıldı.

Analistler, Borsa İstanbul pay piyasasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 12.40 itibarıyla açık olacağını ve sonrasında 1,5 günlük bir tatile gireceğini belirtmektedir.

Dış Veri Gündemi

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olması beklenirken, yurt dışında ise ABD’de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksi takip edilecektir. Bununla birlikte, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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