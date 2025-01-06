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Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 10.108,92 Puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 yükselişle 10.108,92 puandan start verdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:57
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 10.108,92 Puan

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 yükselişle 10.108,92 puandan işlem görmeye başladı. Açılış itibarıyla, BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 33,75 puan ve yüzde 0,33 oranında bir artışla 10.108,92 puana ulaştı.

Sektör Endekslerinde Farklılıklar

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise yüzde 0,67 ile iletişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçtiğimiz Cuma Günü Borsa Performansı

Yurt içinde geçen cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini yüzde 1,14 değer kazancıyla 10.075,17 puandan kapatmayı başardı.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin gelecekteki ticari ve ekonomik politikalarına dair belirsizlikler, önemli ekonomilerdeki durgunluk endişeleriyle birleşerek karışık bir seyir izleniyor. Gözler bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanlarının direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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