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Borsa İstanbul Haftayı Düşüşle Tamamladı, Dolar Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kaybederken, Dolar ve diğer dövizler yükseliş gösterdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:08
Borsa İstanbul Haftayı Düşüşle Tamamladı, Dolar Yükseldi

Borsa İstanbul Haftayı Negatif Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 3,96 kayıpla 9.724,50 puandan tamamladı. Endeks bu süreçte, en düşük 9.699,85 puan ile en yüksek 10.157,77 puan seviyelerini gördü.

Mali Endeks ve Sektörel Gelişmeler

Bu dönemde, Borsa İstanbul mali endeksi %3,38 düşerek 11.558,24 puana gerilerken, hizmetler endeksi %3,78'lik kayıpla 9.436,59 puana düştü. Sanayi endeksi %3,79 azalarak 12.958,72 puana, teknoloji endeksi ise %1,04 kayıpla 13.654,41 puana ulaştı.

En Çok Prim Yapan ve Kaybeden Hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen hisse, %6,24 artışla Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu. Bu yükselişi, %5,09 ile Alfa Solar Enerji ve %5,05 ile Oba Makarnacılık izledi. Öte yandan, en çok değer kaybeden hisseler ise %14,47 ile Agrotech Teknoloji, %14,09 ile Kontrolmatik Teknoloji, ve %11,22 ile Hektaş olarak sıralandı.

Değerli Şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler arasında, 526 milyar 680 milyon lirayla Garanti BBVA, 461 milyar 533 milyon lirayla Koç Holding ve 399 milyar 855 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

Döviz Piyasasında Gelişmeler

Geçtiğimiz haftada, 24 ayar külçe altının gram fiyatı %1,14 düşüşle 2.959 lira olurken, cumhuriyet altınının fiyatı da %1,12 kayıpla 20.075 liraya geriledi. Dolar, %0,69 artışla 35,1900 lira; Avro ise %0,26 düşüşle 36,6510 lira seviyesinden işlem gördü. İngiliz sterlini %0,16 değer kaybederek 44,1800 lira olurken, İsviçre frangı %0,59 artışla 39,3910 lira seviyesine ulaştı.

(Sürecek)

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