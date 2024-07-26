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Borusan Holding 80. Yılını Kazandığı Ödüllerle Kutladı

Borusan Holding, 80. yıl dönümünü sosyal sorumluluk projeleriyle kazandığı ödüllerle taçlandırdı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:36
Borusan Holding 80. Yılını Kazandığı Ödüllerle Kutladı

Borusan Holding 80. Yıl Dönümünü Kutluyor

Borusan Grubu, köklü geçmişinin getirdiği tecrübelerle 80'inci yıl dönümünü kazandığı ödüllerle kutluyor. Şirket, insan, iletişim ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek birçok önemli projeye imza attı.

Ödüllerle Taçlandırılan Projeler

Şirket, Golden Bridge Awards kapsamında iki projeyle ödül kazandı. Borusan'ın sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri, "Avrupa-Orta Doğu-Afrika’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Ayrıca, depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla hayat geçirilen "Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsü" projesi, "Yılın Yardımsever Şirketi" kategorisinde gümüş ödül aldı.

Deniz Yaşamını Koruma Projesi

Borusan, "Umut Pina" projesiyle su altında ve karada yaşam kategorisinde gümüş ödül elde etti. Bu proje, Pinna nobilis türünün korunmasına katkıda bulunarak Marmara Denizi'ndeki deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını hedefliyor.

Brandverse'de Başarılar

Şirket ayrıca, Brandverse ödüllerinde "SocialBrands Veri Analitiği" alanında bronz ödül kazanarak, genç yetenek iletişimi kategorisinde de ödüllendirildi.

Nursel Ölmez Ateş'in Açıklamaları

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, 80. yıl dönümünde şirketin sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk hedeflerine olan bağlılığını vurguladı:

"Bu yıl, 'Biz Aslında Daha Yeni Başladık' diyerek pek çok yeniliği hayata geçiriyoruz. Aldığımız ödüller, toplum ve çevreye katkıda bulunan bir kurum olduğumuzu kanıtlıyor. 200 yıl ve ötesinde bir grup olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

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