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BOTAŞ'ın FSRU'su Mısır'da Görev Alacak

Enerji Bakanı Bayraktar, BOTAŞ'ın FSRU'sunun Mısır'da yurt dışındaki ilk görevine başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 14:50
BOTAŞ'ın FSRU'su Mısır'da Görev Alacak

BOTAŞ'ın FSRU'su Uluslararası Sularda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Mısır'ın kamu enerji şirketi EGAS arasında imzalanan sözleşme ile BOTAŞ envanterindeki bir Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'nin (FSRU) ilk kez yurt dışında görev yapacağını duyurdu.

Türkiye-Mısır Enerji İşbirliği

Bayraktar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ve heyeti ile bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılında enerjide işbirliğini güçlendirecek iki önemli anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

Bakan, "Sayın Badawi ile hidrokarbonlar ve madencilik alanlarındaki işbirliğimizi kurumsal bir zemine taşıyan Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Bu kapsamda petrol, doğal gaz, jeotermal, hidrojen ve kritik mineraller gibi stratejik alanlarda ortak çalışmalar yürütecek teknik bilgi ve uzmanlık paylaşımını artıracağız," ifadelerini kullandı.

BOTAŞ ve EGAS İmzaları

Bayraktar, Türkiye için bir ilki daha gerçekleştirdiklerinin altını çizerken, "Milli şirketimiz BOTAŞ ile Mısır'ın kamu enerji şirketi EGAS arasında imzalanan sözleşme ile BOTAŞ envanterindeki bir FSRU ilk kez yurt dışında dönemsel görev yapacak. Böylece hem ülkemizin hem de Mısır'ın doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak esnek ve verimli bir kullanım modeli devreye alınmış olacak," dedi.

Bu anlaşmaların Türkiye-Mısır enerji ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inandığını ve her iki ülke için hayırlı olmasını dilediğini ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile bakanlıkta bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile bakanlıkta bir araya geldi.

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