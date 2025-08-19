Brent petrol 65,79 dolara geriledi — Trump-Zelenskiy zirvesi ve Hindistan tarifeleri etkisi

Brent petrol 65,79 dolara geriledi — piyasalarda jeopolitik ve tarifeler etkisi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,79 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 66,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,14 dolardan tamamlamıştı.

Piyasa hareketleri ve fiyat detayları

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 65,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,25 dolardan işlem gördü.

Jeopolitik gelişmelerin etkisi

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 18 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantı sonrası yapılan açıklamalar, piyasalarda Ukrayna savaşının sona erebileceği ve Rus ham petrolüne yönelik yaptırımların son bulabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Trump, Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı. Zelenskiy de Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu belirtti. Avrupalı liderlerin de katıldığı toplantının ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz, zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını bildirdi.

Bu açıklamalar, piyasalardaki arz akışı endişelerini hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Analistler, hemen bir barış anlaşması veya ateşkes görünmese de görüşmelerde ilerleme olduğunu ve bunun jeopolitik riskleri azalttığını değerlendiriyor.

Hindistan ve ek tarifeler

Yatırımcılar, Hindistan'ın Rus petrolü satın alması nedeniyle uygulanacak yüzde 25'lik ek tarifeye odaklanmış durumda. Washington ile Yeni Delhi arasındaki tarife pazarlıkları sonuçsuz kalırken, Trump yönetimi geçen hafta karşılıklı tarifeler kapsamında Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini bildirmişti.

Söz konusu tarife 27 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Analistler, Hindistan'daki rafinerilerin ekonomik olarak uygun olduğu sürece Rus petrolü ithalatına devam etme niyetinde olabileceğini ve ağustos sonunda ABD ile Hindistan arasında yapılması planlanan görüşmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor.

Diğer takip edilecek gelişmeler

Yatırımcılar ayrıca, 21 Ağustos'ta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine dair vereceği sinyalleri de izleyecek.

Teknik seviyeler

Analistlere göre Brent petrolde teknik olarak 72,15 dolar direnç, 63,37 dolar ise destek seviyesi olarak izlenebilir.