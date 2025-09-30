Brent petrol 66,66 dolar: OPEC+ artış beklentisi ve ABD riskleri fiyatları baskılıyor

Brent petrol varili 66,66 dolardan işlem görüyor; OPEC+ üretim artış beklentisi ve ABD federal kapanma endişeleri fiyatları baskılıyor. Teknik direnç 69,19, destek 65,10.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:56
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,66 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dün 68,90 dolara kadar yükselen fiyat, günü 66,70 dolarda tamamlamıştı.

Piyasa verileri

Bugün saat 09.46 itibarıyla Brent petrol varil fiyatı %0,06 azalarak 66,66 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,92 dolardan işlem gördü.

Arz endişeleri: OPEC+ ve üretim beklentileri

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, OPEC+ ülkelerinin üretim artışına gideceğine yönelik beklentilerin yol açtığı arz fazlası endişeleri etkili oldu. OPEC+ grubu üyesi Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın 5 Ekim'deki toplantısında kasıma ilişkin üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. Söz konusu ülkeler, geçen ayki toplantıda ekim için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

Talep ve jeopolitik gelişmeler

Talep tarafında ise ABD'de federal hükümetin kapanacağına ilişkin endişeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bütçe görüşmeleri sonrasında Demokratları suçlayarak federal hükümetin "kapanmaya" doğru gittiğini ifade etmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı 20 maddelik Gazze planı, uygulama açısından birçok soru işareti barındırsa da bölgedeki jeopolitik tansiyonu geçici olarak azaltarak petrol piyasalarındaki risk primini düşürdü. Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, söz konusu planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını belirtti.

Teknik görünüm

Brent petrolde teknik olarak 69,19 dolar direnç, 65,10 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.

