Brent Petrol 66,86 Dolar: EIA Stokları ve Talep Fiyatları Yükseltiyor

Brent Petrolde Son Durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 66,86 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün 66,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,48 dolardan tamamladı.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,13 dolardan işlem gördü.

Arz-Talep Verileri

Petrol fiyatları, ABD'de güçlü talep işaretleri ve Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon varil azalarak 420 milyon 700 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi yaklaşık 800 bin varil düşüştü.

Aynı dönemde benzin stokları 2 milyon 700 bin varil azalışla 223 milyon 600 bin varile geriledi. ABD'nin günlük ham petrol üretimi 9-15 Ağustos haftasında 55 bin varil artışla 13 milyon 382 bin varile yükseldi.

Piyasa Etkenleri ve Uzman Değerlendirmesi

Uzmanlar, stoklardaki sert düşüşün yaz seyahat sezonunda talebin güçlü seyrettiğine işaret ettiğini belirtiyor. Dört haftalık ortalama jet yakıtı tüketiminin 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkması da bu durumu destekliyor.