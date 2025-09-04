Brent petrol 66,95 dolara geriledi — OPEC+ ve ABD stokları baskısı

Brent petrol 66,95 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,95 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dün varil fiyatı 69,08 dolara kadar yükselmiş, günü ise 67,27 dolardan tamamlamıştı. Bugün saat 09.20 itibarıyla fiyatlar yüzde 0,5 gerileyerek 66,95 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63,24 dolardan işlem gördü.

OPEC+ toplantısı ve üretim beklentileri

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun hafta sonu yapacağı toplantıda üretim artışı kararı alacağı beklentileriyle geriledi. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman pazar günü ekim ayına yönelik üretim kararlarını değerlendirmek üzere toplanacak.

Grup daha önce eylül için üretimi ağustosa kıyasla günlük 547 bin varil artırma kararı almıştı. Ekim ayında da artışların süreceği beklentileri, arz fazlası endişelerini artırarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD stokları ve jeopolitik gelişmeler

ABD'nin petrol stoklarındaki artış da fiyatları aşağı çekti. Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 622 bin varil arttığını, oysa piyasa beklentisinin 3 milyon 400 bin varil azalacağı yönünde olduğunu açıkladı. Stoklardaki beklenmedik artış, ülke içindeki talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları baskıladı. Resmi veriler ise ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından gün içinde açıklanacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa yönelik diplomatik girişimler de fiyatları aşağı yönlü etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump, CBS News'e yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanması için çabalarını sürdüreceğini belirtti ve "Bunu izliyorum, görüyorum ve Başkan Putin ile Başkan Zelenskiy ile de konuşuyorum. Bir şeyler olacak ama henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Biz bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi ağırlarken Putin ile yapacağı görüşmenin ardından kararını vereceğini ve Hindistan'a uyguladığı yaptırımların Rusya'ya maliyet getirdiğini belirtti: "Hindistan'a getirdiğim yaptırımı unutmayın. Rusya'ya milyarlarca dolara mal oldu. Ancak Rusya'ya henüz ikinci ve üçüncü aşama yaptırımları getirmedim."

Karşılıklı tarife kararlarının enerji talebini baskıladığı ve piyasa üzerinde aşağı yönlü baskının sürdüğü ifade ediliyor.

Teknik olarak Brent petrolde 67,65 dolar direnç ve 61,80 dolar destek seviyeleri izleniyor.