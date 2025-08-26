Brent petrol 67,82 dolara geriledi — Piyasalar savaş ve vergilere odaklandı

Piyasa hareketleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,82 dolardan işlem görüyor. Brent petrol dün 68,50 dolara kadar yükselmiş ve günü 68,20 dolardan tamamlamıştı. Bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 67,82 dolar seviyesine geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,23 dolardan işlem gördü.

Jeopolitik riskler

Fiyatlardaki ilk yükselişi, Ukrayna kaynaklı olarak Rus enerji altyapısına yönelik saldırılar tetiklemişti. Ardından piyasalar, savaşın seyri ve olası barış ihtimaline odaklanarak risk iştahını değiştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump saldırılar ve yaptırımlar konusuna ilişkin olarak, "Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, (anlaşma olmazsa) o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, savaşı sona erdirmek için Moskova ile Kiev'in görüşmesi gerektiğini belirterek, "Her zaman dediğim gibi, tango iki kişiyle yapılır ve onlar da bir araya gelmeliler. Bu savaşı çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Belki başarırlar, belki başaramazlar bilmiyorum. Onlara, bunu kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söyledim." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan Drujba boru hattına yönelik saldırısını "uluslararası hukukta terör saldırısı" olarak nitelendirip, bu eylemin tüm uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini söyledi. Slovakya ve Macaristan yetkilileri, 22 Ağustosta yaptıkları açıklamalarda, Drujba hattındaki saldırı nedeniyle Rus petrolü sevkiyatının ülkelerine yönelik olarak 5 gün süreyle durdurulduğunu bildirmişti.

Diğer ekonomik faktörler

Yatırımcıların bir diğer odağı, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatı nedeniyle Washington'un Yeni Delhi'ye uygulayacağı ek gümrük vergileri oldu. Trump yönetimi, karşılıklı tarifeler kapsamında Hindistan'a ilk aşamada yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış; daha sonra alınan ek kararla vergi oranı toplamda yüzde 50'ye kadar yükseltilmişti. Söz konusu düzenlemenin 27 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Analistler, yatırımcıların bu vergilerin etkisini yakından izlediğini ve Hintli ihracatçıların olası aksaklıklara karşı hazırlık yaptığını belirtiyor.

Ayrıca, Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması piyasalarda ek bir belirsizlik unsuru yarattı. Trump sosyal medya hesabından, Fed yasasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak Cook'un görevden alındığını; Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu ve iki farklı mülkle ilgili taahhütleri gösteren belgeler imzaladığını öne sürdü. Analistler, bu kararın Fed'in bağımsızlığına ilişkin kaygıları artırdığını vurguluyor.

Teknik izlenecek seviyeler

Analistlere göre Brent petrolde teknik olarak 73,47 dolar direnç, 61,09 dolar ise destek seviyesi olarak izlenebilir.