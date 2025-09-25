Brent petrol 68,20 dolardan işlem görüyor: IKBY ihracatı ve ABD stokları fiyatı etkiledi

Brent petrol 68,20 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda bugün saat 09.10 itibarıyla %0,2 azalışla 68,20 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dün fiyatlar maksimum 68,54 dolara kadar yükselmiş, günü ise 68,35 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 64,55 dolardan işlem gördü.

Piyasa dinamikleri

Petrol fiyatlarındaki sınırlı düşüşte, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kaynaklı ihracat gelişmeleri etkili olurken, ABD ham petrol stoklarındaki gerileme fiyatlardaki düşüşün derinleşmesini sınırlandırdı.

IKBY'den ihracat açıklaması

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, petrol ihracatının başlaması için tüm sorumlulukların yerine getirildiğini ve biri hariç tüm yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmaların yapıldığını belirterek, gerekli belgelerin Irak Petrol Bakanlığına gönderildiğini bildirdi. Bakanlık, anlaşmayı imzalamayan yabancı şirketin petrol akış sürecini etkilemeyeceğini ve petrol akışının en kısa sürede başlaması için Irak Petrol Bakanlığının kararının beklendiğini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere, Irak merkezi hükümetinin davacı olması nedeniyle Paris'teki uluslararası tahkim mahkemesi 25 Mart 2023 tarihinde IKBY’den ve Kerkük’ten petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatını durdurmuştu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 25 Haziranda bu durdurmayı eleştirmişti.

ABD ham petrol stoklarındaki gelişmeler

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 600 bin varil azalarak 414 milyon 800 bin varil seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi stokların 800 bin varil artacağı yönündeydi. Stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 406 milyon varil oldu.

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 100 bin varil azalarak 216 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi. Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, stokların üst üste ikinci haftalık düşüşle ocaktan bu yana en düşük seviyeye gerilediğine ve benzin ile ürün stoklarındaki azalışa dikkat çektiğini belirtti.

Teknik görünüm

Piyasalarda analistler, arz fazlası endişeleri ve talep görünümündeki belirsizliklerin sürdüğünü, IKBY boru hattının yeniden devreye alınmasının ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguluyor. Teknik olarak Brent petrolde 68,90 dolar direnç, 65,27 dolar ise destek bölgesi olarak izlenebilir.