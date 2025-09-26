Brent Petrol 68,70 Dolara Yükseldi — Piyasalar Rusya Haberlerini İzliyor

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:31
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,70 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dün varil fiyatı 68,35 dolara kadar yükselmiş, günü ise 66,12 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Piyasa Gelişmeleri

Brent petrolde varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla yüzde 3,9 artarak 68,70 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 65,02 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, kritik enerji altyapısına yönelik Ukrayna kaynaklı saldırıların ardından Rusya'nın akaryakıt ihracatını kısacağına dair haber akışı etkili oldu. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, perşembe günü yaptığı açıklamada, iç piyasada yaşanan akaryakıt sıkıntılarının devam etmesi nedeniyle hükümetin benzin ihracatına yönelik yasağı yıl sonuna kadar uzatmayı planladığını ifade etti.

Rusya, fiyatların rekor seviyelere yükselmesi üzerine benzin ihracatını 28 Temmuz'da aldığı kararla 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklamıştı. Ülkede, petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında dönemsel artışlar yaşanıyor. Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, yılda 40 milyon tondan fazla benzin üretiyor.

Ayrıca, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş, talebin yüksek seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 600 bin varil azalarak 414 milyon 800 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY, petrol üreticisi firmalar, Irak Petrol Bakanlığı ve Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO) arasında yapılan anlaşmayla bölgedeki petrol kuyularının bir kere daha dünya petrol piyasalarına açıldığını bildirdi. IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı da petrol akışının 48 saat içinde başlayacağını duyurdu. Bu gelişmeler, arz endişelerini hafifleterek fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırladı.

Teknik Seviyeler

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 73,58 dolar'ın direnç, 60,99 dolar'ın ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

