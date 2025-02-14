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Brent Petrol Fiyatı 75 Dolar Seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 75 dolardan işlem görüyor. Siyasi gelişmeler fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:35
Brent Petrol Fiyatı 75 Dolar Seviyesinde

Brent Petrol Fiyatı 75 Dolar Seviyesinde İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75 dolardan işlem görüyor. Dün 75,17 dolara kadar yükselen fiyat, günü 74,91 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 10:03 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artarak yeniden 75 dolar oldu. Aynı zaman diliminde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 71,34 dolardan alıcı buldu.

Petrol Fiyatlarını Etkileyen Gelişmeler

Petrol fiyatlarının yükselişinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD mallarına gümrük vergisi uygulayan ülkeler için yeni tarifeler getirilmesine ilişkin talimat vermesi önemli bir rol oynadı. Trump, ABD’nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir plan geliştirilmesi amacıyla başkanlık kararı imzaladığını duyurdu. Ticarette adalet sağlamak adına karşılıklı tarifeleri uygulamaya karar verdiklerini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız," ifadelerini kullandı.

Karşılıklı tarifelerle ilgili çalışmaların 1 Nisan'a kadar tamamlanması bekleniyor. Uzmanlar, geniş kapsamlı gümrük vergisi uygulamalarının uzun vadede küresel büyümeyi olumsuz etkileyebileceği ve enflasyonu yeniden artırabilecek bir ticaret savaşına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bu durum da petrol fiyatlarını yükseltebilir.

Rusya-Ukrayna İlişkileri ve Petrol Fiyatları

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşması, aynı zamanda Rusya’nın ham petrol üretiminde artışa işaret eden veriler, fiyatların daha da yükselmesini engelliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri sonrasında, ABD yetkililerine Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için müzakerelere başlamaları talimatını verdi.

Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir barış anlaşmasının, Moskova’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına yol açabileceğini, bu durumun ise küresel enerji arzını artırarak petrol fiyatlarını baskılayabileceğini belirtiyor.

ناUluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Rusya'nın ham petrol üretimi geçen ay hafif bir artış gösterdi. ABD'nin yeni yaptırımlar getirmesine rağmen bu kısıtlamaları aşmanın yolları bulunursa Rus petrol ihracatının sürdürülebileceği ifade ediliyor. Bu durum piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Gelecek dönemde petrol fiyatlarının siyasi gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyir izlemeye devam edeceği öngörülüyor. Brent petrol için teknik olarak 77,60 dolar direnç, 74 dolar ise destek seviyeleri olarak izleniyor.

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