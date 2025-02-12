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Brent Petrol Fiyatı 76,50 Dolar Seviyesinde İşlem Görüyor

Brent petrolün varili 76,50 dolardan işlem görmekte. Stok verileri fiyatları aşağı çekerken, rafineri marjları bu durumu sınırlıyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:55
Brent Petrol Fiyatı 76,50 Dolar Seviyesinde İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,50 dolardan işlem görüyor. Dün 77,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 76,72 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 76,50 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'nin ham petrol stoklarının beklentinin üstünde arttığını gösteren veriler etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 9 milyon varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi. Bu durum, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin zayıfladığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı çekti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak. Uzmanlar, rafineri marjlarının sağlıklı bir seviyeye ulaştığını ve önceki ayın negatif eğilimlerini tersine çevirdiğini belirtirken, bu durum petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

ABD'nin yürürlüğe koyduğu yeni gümrük tarifeleri ve ekonomik büyümeye olumsuz etkileri de fiyatların düşüşünde etkili oldu. Yatırımcıların, ülkede ekonomik hareketlilikle ilgili daha fazla bilgi edinmek için bugün açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bekledikleri ifade ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda aceleci olmayacaklarını ancak enflasyonun düşmesi veya iş gücü piyasasının zayıflaması halinde adım atmaya hazır olduklarını vurguladı. Faiz indirimine dair beklentilerin ertelenmesi, ABD'de talebin azalacağı öngörülerini güçlendirirken fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olacağı açıklamaları karışık bir seyir izlenmesine yol açtı. Gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi.

Brent petrol fiyatında teknik olarak 79,97 dolar seviyesinin direnç, 73,47 dolar seviyesinin ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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