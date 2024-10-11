Brent Petrol Fiyatı 78,33 Dolar: Kasırga ve Jeopolitik Endişeler Etkili

Brent Petrol Fiyatları Yükseliyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolünün varil fiyatı 78,33 dolara ulaştı. Geçtiğimiz gün 79,72 dolara kadar yükseliş gösteren fiyat, önceki günü 76,58 dolardan tamamlamıştı.

Petrol Piyasasında Son Gelişmeler

Bugün saat 09:45 itibarıyla yapılan değerlendirmede, Brent petrolün fiyatı kapanışa göre %2,29'luk bir artışla 78,33 dolara çıkarken, Batı Texas türü (WTI) ham petrol varili 74,92 dolardan işlem görmekteydi.

Kasırga ve İstihdam Üzerindeki Etkiler

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Milton Kasırgası, fırtına nedeniyle 3 milyonu aşkın kişiyi elektriksiz bıraktı ve bölgede büyük yıkım yaşanma riski taşıyor. Çeşitli benzin istasyonlarında ise uzun kuyruklar oluştu. Fırtınanın büyük bir yakıt talebi yarattığı belirtiliyor ve bazı istasyonlar yetersiz yakıt nedeniyle geçici süreliğine kapandı.

Orta Doğu'daki Gerginlik ve Fiyat Artışı

Orta Doğu'da süregelen jeopolitik gerginlikler de fiyat artışlarını tetikleyen diğer bir faktör. İsrail, Hamas ve Hizbullah arasındaki çatışmaların petrol arzını olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler, piyasada hâkimiyetini sürdürüyor.

ABD Ekonomisindeki Gelişmeler

Dün ABD'de açıklanan ekonomik veriler, petrol fiyatındaki artış üzerinde kısıtlayıcı bir etki yarattı. Eylülde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık %0,2 ve yıllık %2,4 artış gösterdi. Ayrıca, işsizlik maaşı başvurularındaki artış, Helene Kasırgası ve işçi grevlerinin etkisiyle 258 bine yükseldi. Bu durum, Milton Kasırgası'nın da ilerleyen süreçte istihdam verilerini etkileyebileceği yönünde yorumlandı.

Teknik Analiz

Brent petrolün teknik analizi incelendiğinde, 80,41 ile 83,40 dolar seviyeleri direniş noktası olarak, 77,42 ile 74,43 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak dikkate alınmakta.