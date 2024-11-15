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Brent Petrol Fiyatı Düştü: Varil Başına 71,56 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 71,56 dolara geriledi. Piyatlar, arz endişelerinin azalmasıyla düştü.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:36
Brent Petrol Fiyatı Düştü: Varil Başına 71,56 Dolar

Brent Petrol Varil Fiyatı 71,56 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 71,56 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün, 73 dolara kadar yükselen fiyat, günü 72,22 dolar ile kapatmıştı. Bugün ise sabah saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,9 azalış ile 71,56 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrol 67,72 dolardan alıcı buldu.

Piyasa Dinamikleri ve Arz Endişeleri

Petrol fiyatlarının düşüş göstermesinde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)'nın bu yıl küresel petrol üretiminin ekim ayında arttığına dair verileri etkili oldu. Arz yönlü endişelerin yatışmasıyla birlikte fiyatlar aşağı yönlü hareket etti.

IEA'nın ekime ilişkin raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ham petrol üretimini ekimde önceki aya göre günlük 210 bin varil artırarak 26 milyon 970 bin varil seviyesine çıkardı.

Küresel Petrol Arzı Artıyor

IEA, bu yıl küresel petrol arzının öngörülere göre günlük 640 bin varil artarak 102 milyon 910 bin varil olacağını belirtiyor. Gelecek yıl ise arzın günlük 2 milyon 50 bin varil artarak yaklaşık 104 milyon 960 bin varil seviyesine yükselebileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)'nin Kasım 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde günlük ortalama ham petrol üretiminin artacağına dair verilerin de fiyatları baskıladığı kaydediliyor.

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 230 bin varil olması bekleniyor ve bu rakam geçen yıl yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kaydedilmişti. Üretim 2025'te ise 13 milyon 530 bin varile çıkacağı tahmin ediliyor.

Teknik Analiz Raporları

Brent petrolde teknik olarak 73,47 dolar seviyesinin direnç, 70,32 dolar seviyesinin ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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