Brent Petrol Fiyatları 72,25 Dolar: Küresel Gelişmeler Etkili

Brent Petrol Fiyatları Son Durum

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 72,25 dolar seviyesinde işlem görmekte. Dün 72,82 dolara kadar yükselerek dikkat çeken petrol fiyatı, günü 72,32 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 09.52 itibarıyla ise fiyat, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,09 oranında azalma göstererek 72,25 dolara geriledi.

Küresel Arz ve Talep Eğilimleri

Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de 68,54 dolardan işlem gördü. İsrail ve Lübnan arasında imzalanan ateşkes anlaşması, küresel arz kaygılarını hafifleterek fiyatlarda bir baskı oluşturdu. Bununla birlikte, ABD’de artan petrol talebi üzerinde etkili olan veri akışı, fiyatların daha fazla düşmesini sınırlıyor.

Ateşkes Anlaşması ve Piyasalara Etkisi

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes, yerel saatle dün sabah 4'te yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Fransa liderliğindeki uluslararası koalisyonun bu ateşkesin uygulanmasına destek vereceğini duyurdu. Uzmanlar, bu anlaşmanın İsrail hükümetinin Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurma konusunda baskı oluşturmalarını umuyor.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları Üzerindeki Etkileri

Ayrıca, ABD doları diğer para birimleri karşısında değer kazanarak petrol fiyatlarının düşüşünde önemli bir faktör oldu. ABD dolar endeksi, yüzde 0,16 artışla 106,215 seviyesine çıktı. Güçlü dolar, döviz cinsinden işlem gören petrolün maliyetini artırarak talebi olumsuz etkileyebilir.

ABD Ham Petrol Stokları ve Fed Beklentileri

Öte yandan, ABD'deki ham petrol stoklarının beklenenden fazla azaldığı bildirildi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azalarak 428 milyon 400 bin varil seviyesine düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yalnızca 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Her ne kadar stoklardaki azalma, talebin güçlendiğine işaret etse de, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından aralık ayında faiz indiriminin yapılacağına dair beklentiler de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz Beklentileri

Brent petrolde teknik olarak 75,94 dolar seviyesinin direnç, 70,49 dolar seviyesinin ise destek olarak izlenebileceği değerlendirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.