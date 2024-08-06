Brent Petrol Fiyatları Doların Üzerinde Yükseliyor

Brent Petrol Fiyatı Güncel Durumu

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 77,09 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 77,42 dolar seviyesine kadar yükselen fiyat, günü 76,30 dolar olarak tamamlamıştı. Bugün saat 09:40 itibarıyla fiyat, önceki kapanışa göre %1,04 artarak 77,09 dolara yükseldi.

Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Sebepleri

ABD'de resesyon endişelerinin artmasıyla birlikte, petrol fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izlemekte. Piyasalarda yeniden yükselişe geçen arz endişeleri fiyatlardaki artışta etkili oldu. Orta Doğu'daki gerilimler, potansiyel çatışmaların yayılma olasılığının artmasıyla birlikte arz kısıtlaması endişelerini güçlendirdi.

İsrail ve İran Arasındaki Artan Gerilim

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanı Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısını takiben, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ile gerilim tırmandı. İran ve Lübnan Hizbullahı, Henriye'nin suikastinden İsrail'i sorumlu tutarak misilleme tehdidinde bulundu.

Açıklanmayan Saldırı ve Libya'daki Üretim Durumu

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki Al Asad askeri üssü'ne füzelerle bir saldırı gerçekleştirildi. Bu durum, İran ile İsrail arasındaki artan gerilimle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimin durduğuna dair haberler de arz endişelerini artırıyor. Şerare Petrol Sahası, günlük yaklaşık 300 bin varil üretim kapasitesi ile Libya'nın toplam üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyordu.

ABD Merkez Bankası'nın Faiz Kararları ve Talep Endişeleri

ABD Merkez Bankası (Fed), geçen hafta politika faizini sabit bırakırken eylül için faiz indirimi sinyali verdi. Ancak ülkede açıklanan ekonomik veriler, resesyon endişelerini beslemeye devam ediyor. Öte yandan, ABD'de açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayında sektörün genişlemeye işaret ettiğini gösterdi.

Teknik Analiz Bilgileri

Brent petrol fiyatında teknik olarak 78,1 ile 80,46 dolar aralığı direnç, 75,74 ile 73,38 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenmektedir.