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Brent Petrol Fiyatları Güncel: 74,39 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 74,39 dolara gerileyerek yeni bir seviyede işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:54
Brent Petrol Fiyatları Güncel: 74,39 Dolar

Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,39 dolardan işlem görüyor. Dün 76,72 dolara kadar yükselen petrolün varil fiyatı, günü 74,89 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün saat 09.38 itibarıyla fiyat, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 74,39 dolara geriledi.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,66 dolardan işlem gördü. Bu düşüşte, ABD'de artan petrol stokları ve piyasalarda yaşanan belirsizlikler etkili oldu.

Petrol Stoklarındaki Artış

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) yayımladığı rapora göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artışla 427 milyon 900 bin varile ulaştı. Beklentiler ise stokların yalnızca 2 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Piyasalardaki bu artış, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin azaldığını göstererek fiyatları aşağı çekti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Fed'in enflasyonla mücadele sürecini olumsuz etkileyeceği yönündeki endişeler de petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Enflasyon ve Faiz Oranları

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında aylık bazda %0,5 ve yıllık bazda %3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu durum Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceği öngörülerini güçlendiriyor.

Rusya-Ukrayna Savaşında Barış İhtimali

Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanması ihtimali, piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşüne destek oluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, barışa ulaşma imkanlarını konuştuklarını belirtti.

OPEC'in Üretim Düşüşü

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ocakta petrol üretiminin düştüğünü açıkladı. OPEC'in raporuna göre, grubun ham petrol üretimi geçen ay günlük 121 bin varil azalarak 26 milyon 678 bin varile geriledi. Bu veriler, piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Brent petrol fiyatı için teknik olarak 76,42 doların direnç, 73,11 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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