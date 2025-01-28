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Brent Petrol Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor: 76,56 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasada 76,56 dolara yükseldi. Ekonomik veriler ve yaptırımlar fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:45
Brent Petrol Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor: 76,56 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,56 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 77,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,11 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bugün saat 09:27 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 76,56 dolara yükseldi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki bu artış, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklaması beklenen faiz kararına dair belirsizliklerin etkisiyle yükseliyor. Piyasalara göre, Fed'in yılın ilk para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın mayıs ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin ise %59 olduğu öngörülüyor. Bu beklentiler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de ekonomik canlanma ve talep artışı öngörülerini güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent, Senato onayını alarak ABD Hazine Bakanı oldu. Bessent'in Hazine Bakanlığı'na atanması, piyasalarda ekonomik büyümeyi destekleyecek bir gelişme olarak olumlu karşılandı.

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldığını duyurdu. Kallas, Brüksel’de gerçekleştirilen dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, neden olduğu zararın bedelini ödemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu yaptırımlar kapsamında, Rusya'ya yönelik geniş çaplı kısıtlamalar arasında ticaret, finans, enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ürünler, lüks tüketim malları, altın ve elmas gibi alanlar yer alıyor. Özellikle, deniz yoluyla taşınan ham petrol ve bazı petrol ürünlerine yönelik uygulanan yasaklar ile bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, yaptırımlar arasında öne çıkıyor.

Bu gelişmeler, piyasa oyuncularının küresel petrol arzında kesinti yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırarak fiyat yükselişine katkı sağlıyor. Brent petrolde, teknik olarak 81,64 doların direnç, 74,10 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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