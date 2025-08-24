Brent petrol ikinci çeyrekte yüzde 10,8 geriledi

DUYGU ALHAN - Brent petrolün varil fiyatı, ABD yönetiminin karşılıklılık esaslı tarifeleri ve OPEC+ grubunun üretim artırımı kararları nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,8 düşüş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen ürünlere en az yüzde 10 ek vergi uygulanacağını duyurmuş, bu adım küresel ticaret savaşları endişelerini artırarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu.

Buna ek olarak, OPEC+ grubuna bağlı 8 ülkenin üretim artışı planlarını hızlandırması fiyatlardaki düşüşü destekledi. Brent petrol, martta 74,55 dolardan kapanmasının ardından nisanda 58,22 dolara kadar geriledi ve ayı yüzde 18,1 düşüşle 61,03 dolardan kapatarak Ocak 2021'den bu yana en düşük kapanışı gerçekleştirdi.

Mayıs ayıyla birlikte ABD'li yetkililerin bazı askıya alınan tarifelere ilişkin kararları ve güçlenen talep beklentileriyle Brent petrol toparlandı; mayısta varil fiyatı yüzde 2,6 artışla 62,60 dolar, haziranda ise yüzde 6,2 yükselişle 66,46 dolar seviyesine ulaştı.

Ancak nisan-haziran döneminde OPEC+'ın günlük 960 bin varil üretim artışı taahhüdü ile ABD'nin çoğu askıya alınan tarifeyi fiilen uygulamaya devam etmesi, ikinci çeyrekte toplam yüzde 10,8 değer kaybına yol açtı.

Uzman değerlendirmeleri

Palash Jain (Facts Global Energy, Orta Doğu Petrol Piyasası Uzmanı) AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kısa dönemde Brent petrolün varil başına 60 dolar seviyesine gerilemesinin beklendiğini belirtti. Jain, bu beklentinin küresel temellerin zayıflamaya devam edeceği ve petrol stok birikimlerinin artacağı öngörülerine dayandığını vurguladı ve jeopolitik gelişmelerin seyrin değiştirilebileceğine dikkat çekti.

Jain, mevcut en önemli jeopolitik belirsizliğin Hindistan'ın Rus petrolü alımlarını sürdürme konusundaki resmi tutumu olduğunu belirterek, "Eğer Hindistan hükümeti, ABD'nin baskısıyla yerli rafinerilere Rus petrolünü işlemeyi durdurmaları yönünde talimat verirse Brent fiyatlarında kısa vadede varil başına 80-85 dolar aralığında bir yükseliş yaşanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ajay Parmar (ICIS, Petrol Piyasaları ve Enerji Dönüşümü Direktörü) ise, ABD'nin açıkladığı tarifelerin yarattığı talep endişeleri ve OPEC+ grubunun üretim artışlarının, ilerleyen aylarda da fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Parmar, OPEC+ arz artışlarının sürmesi halinde nisan-eylül döneminde üretimin günlük toplam 2,2 milyon varile çıkacağını ve piyasaların bunu hazmetmesinin kolay olmayacağını belirtti.

Parmar, bu koşullar altında kış dönemine girildiğinde ham petrol fiyatlarının 60 doların alt seviyelerine inmesini beklediğini ve fiyatların 2026 boyunca baskı altında kalma ihtimali bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, OPEC+ grubunun mevcut planların da ötesinde arzı artırması durumunda fiyatların 50 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.