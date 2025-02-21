Brent Petrolün Varil Fiyatı 75,91 Dolar: Arz ve Talep Dengesi Kritik

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 75,91 dolardan işlem görüyor. Dün 76,76 dolara kadar yükselen fiyat, günü 76,12 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09:46 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,3 düşerek 75,91 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,27 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ve Çin'de ekonomik toparlanma beklentileri ile artan talep, Rusya’nın arz kesintileri ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin yarattığı baskı nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle ABD'de soğuk hava koşullarının petrol fiyatlarını artırması beklenirken, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri, stok artışının talep beklentilerinin gerisinde kaldığını gösteriyor.

Geçen hafta, ABD'nin ticari ham petrol stokları, piyasa beklentisi olan 2 milyon 200 bin varillik artışın üzerinde, 4 milyon 600 bin varil artarak 432 milyon 500 bin varile yükseldi. Bu durum, talebin beklenenden zayıf olduğu ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu anlamına geliyor.

Aynı dönemde ABD'nin günlük ham petrol üretimi 300 bin varil artışla 13 milyon 497 bin varile çıktı, ham petrol ihracatı ise 472 bin varil artarak arz yönlü baskıyı artırdı. Üretim ve ihracattaki bu artış, küresel arz fazlasına yönelik endişeleri pekiştirdi.

Öte yandan, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, ABD'nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı %10 ek gümrük vergisinin ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğini belirterek, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu. Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’deki ekonomik belirsizliklerin ve ek vergilerin, sanayi üretimi ve enerji talebini azaltmasının petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskıya neden olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, enerji fiyatlarını düşürmeye yönelik projelerin enflasyonu aşağı çekebileceğini belirtti. Bu durum, maliyetleri düşürmeye yönelik artan beklentilerle birlikte petrol fiyatları üzerinde bir baskı oluşturdu.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi beklentileri de fiyatlardaki düşüşü desteklerken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Trump yönetiminin tarife politikalarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise yıl içinde iki çeyrek puanlık faiz indirimi beklentisinin sürdüğünü ifade etti.

Son olarak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanabileceğine yönelik beklentiler, piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarının düşüşüne katkı sağlıyor. Ancak, Ukrayna'nın Kazakistan petrolünü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait bir istasyona saldırdığına dair haberler, arz endişelerini artırarak fiyatların daha fazla gerilemesini engelliyor. Bu saldırı nedeniyle hattı besleyen istasyonun kapasitesinin %30-40 oranında düştüğü bildirildi.

Teknik olarak, Brent petrolünde 76,85 doların direnç, 74,35 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.