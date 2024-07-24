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BSH Türkiye, Gıda Atıklarını Komposta Dönüştürerek Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşıyor

BSH Türkiye, gıda atıklarını kompost haline getirerek çevreye duyarlılığını ve sürdürülebilirlik hedeflerini gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:27
BSH Türkiye, Gıda Atıklarını Komposta Dönüştürerek Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşıyor

BSH Türkiye Çerkezköy Kampüsü'nde Çevre Dostu Proje

BSH Türkiye, Çerkezköy Kampüsü'nde yemekhanede oluşan biyobozunur atıklardan verimli kompost toprağı üretmeyi başardı. Elde edilen bu ürün, diğer bir deyişle "Siyah Altın", çevreye duyarlı uygulamaların bir örneği olarak öne çıkıyor.

Gıda Atıklarından Elde Edilen Başarı

Şirket, günlük 9 bin kişilik yemek kapasitesine sahip olan yemekhanesinden topladığı 7 ton gıda atığını, kompost makinesinde fiziksel ve biyolojik süreçlerden geçirerek 3 ton komposta dönüştürdü. Bu süreç, yalnızca atık yönetimi değil, aynı zamanda karbon emisyonunun azaltılması açısından da önemli bir adım oldu.

Karbon Emisyonunu Azaltma ve Yeşil Alanlar

Böylece, elde edilen kompost çevre laboratuvarlarında yapılan analizlerin ardından toprağa ve doğaya karışmanın onayını aldı ve 1.05 ton karbon emisyonunun önlenmesine katkıda bulundu.

Kimyasal Gübre Kullanımında Düşüş

BSH Türkiye'nin 550 bin metrekare alan üzerindeki kampüsünde uygulanan proje, elde edilen kompostun yeşil alanlarda kullanılmasını sağladı. Bu sayede, kampüs içindeki mevcut yeşil alanlarda kimyasal gübre kullanımı %40 oranında azaldı.

Çevre Bilinci ve Sürdürülebilirlik

Yeni bahçe alanlarında kompost kullanımı ile topraktan tasarruf sağlanırken, BSH Türkiye bu çevre dostu girişimi ile sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor. Şirket, bu dönüşüm sürecinde tüm çalışanlarını da çevre bilincinin artırılması amacıyla sürece dahil etmektedir.

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