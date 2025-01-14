BTB Başkanı Özer Matlı'dan ELÜS İşlemlerine Yeni Sistem Değerlendirmesi

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan ELÜS İşlemlerinde Yenilikçi Adım

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Marmara Bölgesi'ndeki elektronik ürün senedi (ELÜS) alım-satım işlemlerinin Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK) platformu üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden yürütülen ELÜS işlemlerinin yeni aracılı sisteme geçişle birlikte ÜPAK platformuna taşındığını hatırlattı. Bu değişimin, tarım ticaretinde güvenilir, yenilikçi ve dijital bir dönemin başlangıcını simgelediğini belirtti.

Daha Hızlı ve Güvenli Ticaret Ortamı

"Yeni sistem, üreticilere ve yatırımcılara ELÜS işlemlerinde daha hızlı ve güvenli bir ticaret ortamı sağlayacak," diyen Matlı, platformun Türkiye'nin tarımsal ticaret hacmini artırma ve sektörde dijitalleşmeyi hızlandırma hedefine önemli bir katkı sunacağını vurguladı.

ÜPAK'ın, üreticilerle yatırımcıları etkin bir şekilde buluşturarak tarımsal ürün ticaretini daha güvenli ve şeffaf hale getirdiğini belirten Matlı, 23 ticaret borsasının ortaklığıyla kurulan bu sistemin kullanıcı dostu altyapısının bölgelerin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceğini ifade etti.

Üreticilere ve Yatırımcılara Çağrı

Matlı, dijital şube ve mobil uygulamalar sayesinde üretici ve yatırımcıların işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğini belirtti. Üretici ve yatırımcıların, platforma kayıt işlemlerini bir an önce tamamlamaları gerektiğine dikkat çeken Matlı, BTB olarak üyelerine gereken desteği sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Kayıt yaptırmayanların, BTB ile iletişime geçerek işlemlerini tamamlamalarını istedi.