BTSO Başkanı İbrahim Burkay 2030 Vizyonunu Açıkladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2013'ten beri hayata geçirilen makro projeler ve elde edilen ekonomik birikimin Bursa'yı yeni bir eşiğe taşıdığını belirterek 2030 Vizyonu'nu açıkladı. Burkay, vizyonu yüksek katma değer, teknolojide derinleşme, ihracatta sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm ekseninde şekillendirdiklerini ifade etti.

Meclis Toplantısı ve 2026 Bütçesi

BTSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 değerlendirmeleri ve 2026 hedefleri ele alınırken, BTSO’nun 2026 yılı bütçesi Meclis Üyeleri’nin görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bütçe oy birliği ile kabul edildi.

2025’in Kapanışı ve 2026 Beklentileri

Konuşmasına 2025 yılını tamamlarken birlikte olmanın önemine vurgu yaparak başlayan Burkay, yeni yıl için sağlık, huzur ve bereket temennisinde bulundu. Burkay, 2026 ile ilgili beklentilerinde en temel ihtiyaçlarının öngörülebilirlik olduğunu vurguladı ve reform süreçlerinin sahada somut karşılık bulmasının önemine dikkat çekti.

“Zorlukları Engel Değil, İmtihan Olarak Gördük”

2013 yılında görevi devraldıklarında zorlu dönemlerle karşılaştıklarını hatırlatan Burkay, son 12 yılda bölgesel savaşlar, küresel krizler, yüksek enflasyon ve depremler gibi sınavlardan geçildiğini belirtti. Burkay sözlerini şöyle sürdürdü: "Zorluklar, istikameti olanlar için engel değil, imtihandır. Biz başkalarının yazdığı senaryolarda rol almak yerine, kendi hedeflerini cesaretle ortaya koyan bir anlayışla hareket ettik."

Meslek Komiteleri ve KOBİ’lere Somut Katkılar

BTSO’nun organlarını ortak vizyon etrafında bütünleştirdiklerini söyleyen Burkay, meslek komitelerinin 2025 boyunca yaklaşık 900 toplantı gerçekleştirdiğini ve bu toplantılardan 600’ün üzerinde karar çıktığını aktardı. Bu kararların TOBB ve ekonomi yönetimiyle yapılan girişimlerle sonuç verdiğini belirterek, Nefes Kredisi, döviz dönüşüm destekleri ve vergi düzenlemeleri gibi uygulamalara katkı sağlandığını, birçok firmanın KOBİ desteklerinden faydalanır hale geldiğini vurguladı.

TEKNOSAB ile Yüksek Teknolojili Üretim Hamlesi

Sanayide rekabet gücünü artırmanın üretimin niteliğini yükseltmekten geçtiğini belirten Burkay, TEKNOSAB'ın Türkiye’nin yüksek teknolojili ilk organize sanayi bölgesi olduğunu söyledi. Dört yıl gibi kısa sürede altyapısı tamamlanan TEKNOSAB’da bugün yaklaşık 30 milyar liralık yatırımla 19 firma üretim yapıyor ve 6 bin 400 kişi istihdam ediliyor. Burkay, yeni yılda açılacak fabrikalarla çalışan sayısının 10 bine ulaşacağını açıkladı. Ayrıca TEKNOSAB bünyesindeki Lojistik Teknopark projesinin ilk değerlemesinin yapılacağını ve 2026’nın ilk çeyreğinde temelinin atılacağını müjdeledi.

İhracat, Fuarlar ve İnsan Kaynağı

Ticaret ve ihracat alanında KFA Fuarcılık ile önemli mesafe kat ettiklerini belirten Burkay, bugüne kadar 250’nin üzerinde yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirildiğini ve 8 bini aşkın üyenin alıcılarla buluşturulduğunu söyledi. Burkay, IDEF ve HOMETEX gibi uluslararası fuarların başarıyla hayata geçirildiğini; Junioshow, Food Point, TFF Show, Rising City ve MEEXX gibi etkinliklerle Bursa markasına değer katıldığını aktardı. Ayrıca 17’si aktif 48 UR-GE projesi ile Türkiye’de en fazla UR-GE geliştiren oda olduklarını ve bin 700’e yakın firmamızın kümelenme modeliyle birlikte yeni pazarlara açıldığını belirtti. İnsan kaynağına yapılan yatırımlar kapsamında BUTGEM, MESYEB ve BTSO Akademi çalışmalarına dikkat çekildi.

Bursa Business School ve Uludağ İçin Strateji

Burkay, Bursa Business School ve GUHEM'in iş dünyasının dönüşümünde önemli rol üstlendiğini söyledi. Bursa Business School'u Uludağ’ın tarihini ve talihini değiştirecek stratejik bir proje olarak nitelendiren Burkay, projenin bölgeyi eğitim ve kongre turizminin merkezi haline getirme hedefini vurguladı. Burkay, önümüzdeki beş yıl içinde Bursa ve Uludağ’ın 365 gün ziyaret edilen bir merkez olacağını ve otel ile tesislerin eğitim ve sağlık programlarıyla dönüşümün ana merkezleri haline geleceğini ifade etti.

Başkan Burkay’dan 2030 Vizyonu

Konuşmasının sonunda Burkay, 2030 vizyonunu şöyle açıkladı: "Şimdi projelerimizin olgunlaştığı, Bursa ekonomisine çok daha yüksek katma değer sağlayacağı bir dönemdeyiz. 2013 yılında 16 projeyle başlattığımız bu büyük dönüşüm yolculuğunda, bugün makro düzeyde 60’ı aşkın stratejik proje ile Bursa’nın üretim gücünü, rekabet kapasitesini ve küresel iddiasını yeni bir seviyeye taşıdık. Elde ettiğimiz bu birikim ve tecrübeyle şimdi 2030 Vizyonumuzu; yüksek katma değer, teknolojide derinleşme, ihracatta sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm ekseninde daha güçlü bir gelecek hedefi olarak şekillendiriyoruz. Bursa’mızı yalnızca bugünün değil, yarının dünyasında da söz sahibi bir üretim, ticaret ve inovasyon merkezi haline getirecek projeleri, ortak akılla hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Şehir Fonu ve Dijital Dönüşüm

Burkay, altyapısı hazırlanan projelerle Bursa iş dünyasını dönüşüme hazırladıklarını belirterek, Şehir Fonu ile yeni nesil yatırımların destekleneceğini, Payitaht Çarşı’da Dijital Dönüşüm Merkezi ile geleneksel ticaretin küresel vitrine taşınacağını söyledi. Ayrıca veri merkezine yönelik çalışmalara devam ettiklerini; yeni UR-GE projeleri, fuarlar, alım heyetleri ve kümelenme faaliyetleriyle sektörlerin gelişimini desteklemeyi sürdüreceklerini aktardı.

Gündem: Mekânsal Planlama ve OSB'ler

Burkay, Bursa için mekânsal planlama çalışmalarının tarihi önem taşıdığını belirterek, KOBİ OSB’ler, organize konut bölgeleri, serbest ticaret bölgeleri ve organize ticaret bölgeleri'nin önümüzdeki dönemde gündemde kalacağını söyledi. Hedeflerinin şehrin potansiyelini doğru okuyup 60 bin üyemizin önünü açmak olduğunu vurguladı.

Toplantının Kapanışı

Açılış konuşmalarının ardından BTSO Meclis üyeleri 2025 değerlendirmeleri ve 2026 beklentilerini paylaşarak toplantı sona erdi.

