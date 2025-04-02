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BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, boykot çağrılarının üretici ve istihdamı tehdit ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 01:14
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 01:14
BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

BTSO Başkanı İbrahim Burkay'dan Önemli Açıklama

Uludağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, boykot çağrılarının üretken ve istihdam sağlayan şirketleri hedef almasının ülkenin ekonomik geleceğine zarar vereceğini ifade etti. Burkay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, üretim ve ticaretin siyasi tartışmaların parçası haline gelmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Boykot Çağrılarının Etkileri

Burkay, yaptığı açıklamada boykot çağrılarının en çok çalışanları, üreticileri ve dolayısıyla ülkeyi olumsuz etkilediğini belirtti. "Üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizi hedef göstermek, ülkemizin ekonomik geleceğine zarar vermektir" dedi. Ayrıca, üretim ve ticaretin bireysel tepkilerin hedefi olmaması gerektiğini vurguladı.

Birlikte Daha İyisi İçin Çözüm Önerisi

Burkay, boykot çağrılarının yalnızca çalışanlar ve üreticiler üzerinde olumsuz bir etki yarattığını kaydetti ve şu ifadeleri kullandı: "Ekonomimizi ayakta tutan, dışa bağımlılığı azaltan ve istihdam oluşturan firmalarımızın boykot yoluyla cezalandırılması, uzun vadede ülkemize kaybettirir. Eleştiri, demokratik bir haktır; ancak çözüm, yıkmak değil, birlikte daha iyisini inşa etmektir."

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