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Bu akşam hesabına bakan 21 Bin TL’yi kapar! Nakit ödeme için imzalar atıldı

Maaş artışlarına ilişkin yeni açıklamaların Mayıs ayının sonuna kadar devam edeceği öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:34
Bu akşam hesabına bakan 21 Bin TL’yi kapar! Nakit ödeme için imzalar atıldı

Nisan ayının sonlarına doğru, üç yıldır aynı bankadan maaş almayı taahhüt eden emeklilere maaş aralığına göre ne tür promosyonlar sunulacağı merak edilirken, emeklilere yönelik terfi programları uygulanabilir mi sorusu ortaya çıkıyor. Bu kapsamda bankalar 30 Nisan'a kadar devam edecek emeklilik promosyonları hakkında bilgi verirken, 31 Mayıs'a kadar devam edecek emeklilik promosyonları da bu hafta netlik kazanacak.

Emeklilik promosyonları hakkında araştırmalar devam ederken Mayısn ayının ilk günlerinde belediyeler, yönetim kurulları, işyerleri, kuruluşlar ve okullarda görev yapan çalışanlara yönelik yurt genelindeki çeşitli üniversitelerde maaş artışlarına ilişkin yeni duyurular gelecek.

21.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

21.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Osmaneli Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre, Osmaneli Muhtarları ile Denizbank'ın arasında 3 yıllık maaş artış anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşma kapsamında 21.000 TL tutarındaki promosyon ödemesi için imzalar atılırken, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Osmaneli Muhtarları ile Denizbank arasında 3 yıllık maaş artış anlaşması imzalandı. Kaymakamlıpa ait toplantı salonunda yapılan ihalede ilçemizde şubesi bulunan bankaların katılımıyla ilçe ve köy muhtarlarına maaş teşviki ihalesi düzenlendi ve DENİZBANK ile en yüksek fiyatı belirleyen protokol imzalandı. İhalede (21 bin TL). Herkese hayırlı olsun."

"Mayıs ayında emeklilik promosyonu ödemesi"

Nisan ayının son günlerindeki maaş promosyon gelişmeleri çalışanlar tarafından takip edilirken, mayıs ayındaki TL maaş promosyon sayıları da araştırılan konulardan biri. Nisan ayında emeklilik promosyonları maaş skalasına göre 18.000 TL'ye çıkarılmış olsa da Mayıs ayında promosyonlarda büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Temmuz ayı emeklilik promosyon programı maaş seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Bu çerçevede temmuz ayının ilk günleri emekli maaşı zamlarının açıklanması sonrası promosyon ödemelerinin artması durumunda bankalar, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından duyuru yayınlayabilecek.

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