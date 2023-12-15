Bu altcoinlerde yükseliş asıl şimdi başlıyor!

lAltcoin'de düşüş yaşanırken yeni sevindirici haber geldi. Bu haber nedir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Bu altcoinlerde yükseliş asıl şimdi başlıyor!
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Kurucu Dan Gambardello tarafından kripto parada yaşanacak yükselme değerlendirildi. Bu yükseliş nasıl olacak? Tüm detaylar haberimizde.

KRİPTO PARADA YENİ GELİŞME!

Crypto Gambardello Ventures kurucusu Dan Gambardello, kripto parada yaşanacak yükselme ile ilgili değerlendirmede bulundu.kripto

Kripto parada yükselmenin ilk aşamasındayız fakat kimi zaman gerilemeler yaşanacaktır. Kurucu yatırımcılar için tavsiyede de bulundu.

Dikkatli davranma ve eleştirel olma yönünde uyarıda bulundu. Gerçek dalgalanmanın ise henüz olmadığını söyledi. Gerçek yükselişin havling ardından olacağını öngerdi. Bitcoi havling'ine daha aylar olduğunu belirtti.

Boğa piyasasını ileriye taşıyan faktörlerden söz etti. İlk faktör ETF'de artış oldu. Genel yükselişe katkısı olacaktır. Bir diğer faktör ise Google'ın 'kripto' trendi oldu. Boğa piyasası iyi bir şekilde karşılandığında zirvede yer almıştır. Ve böyle olması halinde tekrar yükseliş görülecektir. Federal Rezerv'i 2024 faiz indirimi, ABD Dolar Endeksi'nde beklenen düşüş kripto parasının gidişatını belirleyecektir. İlkbahar havling etkinliği ile Boğa piyasasını ileriye taşıyacaktır.

%30'dan fazla bir geri çekilme yaşanacaktır. Bu konuda uyarıda bulundu. 

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