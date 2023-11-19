Bu kişilerin emlak vergisi ödemesine gerek yok! Devlet tek kuruş para almayacak, vergiden muaf tutulacaklar

EMEKLİLERE EMLAK VERGİSİNDEN MUAFİYET!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ile birlikte milyonlarca ev sahibi de emlak vergisinden muafiyet kazandı. İşte detaylar….





Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası bu ke de emeklilere özel vergi muafiyeti sağlıyor. Ancak bu vergi muafiyetinin sağlanması için bazı koşulların taşınıyor olması gerekiyor.

İŞTE O ŞARTLAR…

• Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip olmak.

• Emeklilik aylığı almak.

• Emekli olmasına rağmen çalışıp maaş almıyor olmak (engelliler, gazi, dul ve yetim aylığı alanlar hariç).

• Emekli olduktan sonra yeni bir konut satın almamış olmak gerekiyr. Emlak vergisinden muaf olmak için ise başvurular belediyelere yapılıyor. Başvurular içinde gerekli olan birkaç belge bulunuyor. O belgelerde, emekli kimlik kartı, Emekli maaş bordrosu, Tapu fotokopisi.

Başvuru yapak kişiler bu haktan yararlanmak için emekli oldukları yıldan sonraki sene mart ayı sonuna kadar başvurularını yapabilecek. Öeneğin 2023 yılında emekli olanlar 2024 mart ayı sonuna kadar başvurusunu yapabilecek. Başvuru yapanlar geriye dönük olarak 5 yıla kadar olan vergilerini ödeyebilecek.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için emeklinin o evde oturuyor olması gerekmiyor. Başvuru yapılacak evde başka kiracının olması ya da boş tutulması fark etmiyor. Bu hallerde de vergi muafiyeti kapsamına alınıyor. Sadece kira geliri üzerinden alınan vergi alınmaya devam edilecek. Ev sahipleri konut için emlak vergisini ödemeyecek.