Bulgaristan'da Leva Sona Erdi: Euro Tek Yasal Para Birimi

Bulgaristan'da leva ile alışveriş dönemi resmen sona erdi

Bulgaristan'da euro ve levanın birlikte kullanıldığı bir aylık geçiş süreci 31 Ocak 2026 Cumartesi gece yarısı itibarıyla tamamlandı. 1 Şubat 2026'dan itibaren euro, ülkede tek yasal para birimi oldu ve leva artık mal, hizmet veya yükümlülük ödemelerinde kabul edilmeyecek.

Resmi düzenlemeler ve para dönüşümü

Bulgaristan Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre vatandaşlar tüm ödemelerini euro cinsinden yapmak zorunda; tüccarların leva kabul etme yükümlülüğü sona erdi ve tüm işlemlerde para üstü yalnızca euro olarak verilecek. Ayrıca, şeffaflık sağlanması ve spekülatif uygulamaların önlenmesi amacıyla, Euronun Uygulanması Yasası kapsamında fiyatlar 8 Ağustos 2026 tarihine kadar hem leva hem euro cinsinden gösterilmeye devam edecek.

Elinde leva bulunan vatandaşlar, levalarını 30 Haziran 2026 tarihine kadar ticari bankalar ile banka şubesi bulunmayan yerlerdeki Bulgaristan Postanesi şubelerinde ücretsiz olarak euroya çevirebilecek; bu tarihten sonra ise Bulgaristan Merkez Bankası'nın (BNB) dönüşüm işlemini süresiz ve ücretsiz sürdüreceği bildirildi.

Edirne'de alışveriş alışkanlıkları değişiyor

Euroya geçiş kararı, Türkiye-Bulgaristan sınırında ticaretin yoğun olduğu Edirne ve çevresinde yakından izleniyor. Uzun yıllardır Bulgar vatandaşlarının Edirne'de yaptığı alışverişlerde leva kullanımı yaygındı; yeni dönemde alışverişlerin tamamen euro üzerinden yapılması bekleniyor.

Saraçlar Caddesi esnafından Metin Barmanbay, kur farkının geçmişte kafa karışıklığına neden olduğunu belirterek, "Leva döneminde sürekli kur hesabı yapılıyordu. 1.95 mi, 1.98 mi derken hem esnaf hem müşteri zorlanıyordu. Şimdi tek düzen euro oldu, hesaplama daha net. Daha önce 100 leva olan bir ürün şimdi 50 euro olarak etiketleniyor" dedi.

Sofya’dan alışveriş için Edirne’ye gelen Gorian Mrijeviç ise sürecin tamamlandığını vurgulayarak, "31 Ocak gecesinden itibaren her yerde leva ile alışveriş bitti. Artık tüm alışverişlerde ve bankalarda euro banknotları veriliyor. Her şey euro ile olacak" ifadelerini kullandı.

Sınır ticaretinde yeni dönem ve uzman yorumu

Uzmanlar, Bulgaristan’ın euroya geçişinin sınır ticaretinde kısa vadede bir alışma süreci yaratacağını, ancak orta ve uzun vadede kur belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ticaret ortamı oluşacağını belirtiyor. Fiyatların çift para birimiyle gösterilmeye devam etmesinin hem tüketici hem esnaf açısından koruyucu bir rol oynayacağı vurgulanıyor.

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 tarihinde resmen euroyu benimseyerek, Avrupa Birliği’ne katılımından 19 yıl sonra avro bölgesinin 21’inci üyesi oldu.

