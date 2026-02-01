Altında Sert Dalgalanma: Ons Altın Yaklaşık %11 Geriledi

Cuma günü ons altın yaklaşık %11 değer kaybetti; DEMAŞ Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş buna "kriz değil, temizlik" dedi ve kısa vadeli oyuncuların çekildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:14
Altında Sert Dalgalanma: Ons Altın Yaklaşık %11 Geriledi

Altında Sert Dalgalanma: Ons Altın Yaklaşık %11 Geriledi

Küresel piyasalarda cuma günü altın fiyatları son yılların en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Uzun süredir rekor seviyelerde işlem gören ons altın, yoğun satışlarla karşılaşarak yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yaşanan hareketi değerlendirdi.

Piyasa hareketleri

Ocak ayı boyunca yükseliş trendinde olan ons altın, aybaşında 4 bin 400 dolar seviyelerinden başladığı yükselişini 29 Ocak Perşembe günü yaklaşık 5 bin 523 dolar seviyesine taşıdı. Ancak cuma günü yönünü aşağı çeviren altın, sert satışlarla 4 bin 886 dolar seviyelerine kadar düştü. Piyasalarda oluşan ilk algı, "Altın çöküyor mu?" sorusunu gündeme getirse de uzmanlar, yaşanan hareketin panikten ziyade büyük oyuncuların pozisyon değişimi olduğunu belirtiyor.

DEMAŞ A.Ş. Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş'in değerlendirmesi

Kitiş, "Bu bir kriz değil, bu bir temizliktir. Altının hikayesi bitmedi, sadece kısa vadeli oyuncular masadan kalktı" dedi ve satışların kaynaklarını üç ana gruba bağladı. Buna göre; uzun süredir altın taşıyan fonlar zirvede kar realizasyonu yaptı, kontrat üzerinden pozisyon alan profesyonel trader'lar pozisyonlarını kapattı ve borçla pozisyon açan bazı oyuncular otomatik likidasyonla satışa zorlandı.

Kitiş, ayrıca ABD tarafında faiz ve dolar beklentilerindeki kısa vadeli değişimlerin fonları nakitte tutma tercihini güçlendirdiğini, teknik seviyelerin kırılmasıyla algoritmik satışların zincirleme etki yarattığını ve iddia edilen olarak "ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell yerine yeni bir aday gösterebileceği haberinin piyasalarda ciddi etki oluşturduğunu" söyledi. "Bazen piyasada haber fiyatı değil, fiyat haberi oluşturur. Cuma günü olan tam olarak buydu" dedi.

Gümüş, parite ve uzun vadeli görünüm

Kitiş, cuma günkü dalgalanmada gümüşün de benzer ve daha sert bir satış gördüğünü belirterek, "Tarihi olarak gümüş, altına kıyasla daha oynak bir yapıya sahiptir ve bu tür düzeltmelerde genellikle altından daha hızlı ve daha derin hareket eder" ifadelerini kullandı. Bu satışlarla birlikte altın-gümüş paritesi yükseldi ve Kitiş'e göre bu, kısa vadede güvenli liman tercihlerinin gümüşten ziyade altına kaydığını gösteriyor.

Kitiş sözlerini, "Altın, ‘hikayesi bozulan’ değil, ‘fiyatı soğuyan’ bir varlık konumunda. Bu sert geri çekilme, orta ve uzun vadede altın için oyunun bittiğini değil, oyunun yeniden dengelendiğini işaret ediyor" diyerek tamamladı. Fiziki talep, merkez bankası alımları ve jeopolitik risklerin devam ettiğini vurguladı ve kısa vadeli dalgalanmalara karşın uzun vadeli yatırımcıların sabrının ödüllendirileceğini belirtti.

DEMAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET CUMHUR KİTİŞ

DEMAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET CUMHUR KİTİŞ

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bayraktar: Günlük 200 milyon m³ Gazı Gemilerle Alacağız
2
Halk Ekmek 2025'te 5 Milyon Üretimle Antalya'ya Ulaştı
3
Bayraktar: Günlük 200 milyon metreküplük gazı gemilerle alır hale geleceğiz
4
Karaman’da 'Çiçeklerin annesi' Nergis Yoğun İlgi Görüyor
5
Kıvanç: Rekabet Kuralları Her Gün Yeniden Yazılıyor
6
Kırıkkale'de çöpten enerji: Yılda 5 milyon kilovat ile bin 500 eve elektrik
7
Görgün: 2026'da Kızıl Elma'nın İlk Teslimatına Başlıyoruz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları