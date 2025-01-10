Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:44
Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanından Önemli Katılım

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, Türkiye’nin en önemli medya kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansı'nın, yıl içerisinde çekilen en iyi fotoğrafları seçme amacı taşıyan geleneksel bir organizasyonudur.

Burak Dağlıoğlu'nun bu önemli oylamaya katılması, hem yatırım ofisinin hem de Anadolu Ajansı'nın görsel medya konusundaki katkılarına dikkat çekmektedir. Yılın en güzel anlarının değerlendirildiği bu oylamada Dağlıoğlu'nun desteği, fotoğraf sanatına verilen önemin altını çizmektedir.

Bu tür etkinlikler, sadece görsel sanatların ön plana çıkmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumu farklı yönleriyle bir araya getirerek, dayanışma ve paylaşım duygularını pekiştirmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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