Bursa'da 5. BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı Açıldı

Bursa'da Kozmetik Tutkusu: 5. BUCOS Fuarı Gerçekleşti

Bursa, 50 firmanın katılımıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı"na ev sahipliği yapıyor. Fuar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

Başkan Bozbey'den Önemli Açıklamalar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, sektör temsilcilerini buluşturan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Bozbey, "Kozmetik sektörünün küresel anlamda hızla geliştiğini" belirterek, "Bu büyüme sürecinde yerli ve yabancı yatırımcıların buluşmasına olanak tanıyan fuarlar oldukça anlamlı ve önemlidir," ifadelerini kullandı.

Network Fuarcılık: 40 Dışarıdan, 10 Yerel Firma

Etkinliği organize eden Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, fuarın 3 gün boyunca açık kalacağını ve bu sürede 50 firmanın stant açtığını aktardı. Eker, "Bu firmalardan 40'ı şehir dışından gelerek Bursa'daki hedef pazarlarına ulaşmak için burada yer aldı, 10 firma ise Bursa'dan katıldı," dedi.

Fuar Ziyaret Saatleri

Fuar, 9 Şubat'ta sona erecek olup, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Bursa'da, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda 50 firmanın katılımıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" açıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey (sol 7), fuarın açılışına katıldı.

Bursa'da, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda 50 firmanın katılımıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı" açıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey (sol 7), fuarın açılışına katıldı.