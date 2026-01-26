Bursa'da Çınarcık Barajı'na 'maden tehdidi' — Bozbey uyardı

Mustafa Bozbey, Çınarcık Barajı havzasında maden faaliyetlerinin suyu kirlettiğini belirterek, havzanın korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:46
Bursa'da Çınarcık Barajı'na 'maden tehdidi' — Bozbey uyardı

Bursa'da Çınarcık Barajı'na 'maden tehdidi' — Bozbey uyardı

Baraj havzasındaki madencilik faaliyetlerine karşı uyarı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çınarcık Barajı havzasındaki madenciliğe dikkati çekerek, bu alanların korunması gerektiğini vurguladı.

"Bu havzalarımızda maden arama ya da madenle ilgili bir işlemin yapılmaması tarafındayız. Her açılan ocağın suyumuzu kirlettiğinin farkındayız ve aldığımız numuneler bize bunu gösteriyor."

Bozbey, bilim insanlarının iklim, kuraklık ve susuzluk üzerine yaptığı araştırmaların "küresel su iflası" olarak tanımlanan geri dönülmez süreci ortaya koyduğunu belirtti. Aralık ayında bilim insanlarının raporunun Bursa için önemine işaret eden Bozbey, şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Sadece Bursa için söylüyorum. 2023 ile 2024 su arasında barajlarımızda su birikmiş durumda. 2024 ekimiyle 2025 ekimi arasında barajlardaki su miktarı ciddi düşüş yaşıyor. Yani 2024 ekiminde yüzde 30 seviyelerinde olan Doğancı ve Nilüfer barajları 2025 ekiminde sıfıra geldi. Son yıllarda yağış miktarına bakıldığında azalma olduğu görülüyor. 2026 yazının 2025’ten daha sıcak geçeceği ifade ediliyor. Bunun için kent yöneticileri olarak özellikle suyun çok kıymetli değer olduğunu aynı zamanda Bursa’nın su şehri olmadığını bilmemiz gerektiğinin altını çizerek suyu asla siyaset malzemesi yapmamamız gerekiyor."

Bozbey, Çınarcık Barajı için DSİ Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ederek, "Çınarcık Barajı yapılmamış olsaydı daha kötü günleri bekliyor olabilirdik. Kimin emeği varsa katkısı varsa yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

En büyük havzaya sahip barajın Çınarcık Barajı olduğuna dikkat çeken Bozbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çınarcık Havzası, Kütahya ve Eskişehir’e kadar uzanıyor. Çok büyük alana sahip. O havza üzerinde maden arama gibi ruhsatları vermememiz gerekiyor. Orada maden faaliyeti gösteren kurumların da su için Bursa’nın geleceği için faaliyetlerini iptal etmenin doğru olduğunu düşünüyoruz."

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ VE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, ÇINARCIK BARAJI...

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ VE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, ÇINARCIK BARAJI HAVZASINDAKİ MADENCİLİĞE DİKKATİ ÇEKEREK, "BU HAVZALARIMIZDA MADEN ARAMA YA DA MADENLE İLGİLİ BİR İŞLEMİN YAPILMAMASI TARAFINDAYIZ. HER AÇILAN OCAĞIN SUYUMUZU KİRLETTİĞİNİN FARKINDAYIZ VE ALDIĞIMIZ NUMUNELER BİZE BUNU GÖSTERİYOR." DEDİ.

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ VE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, ÇINARCIK BARAJI...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erciyes Kayak Merkezi'ne Hafta Sonu 320 Bin Ziyaretçi
2
McDonald’s Türkiye: Yüzde 98 yerlilikle 1 milyar dolar üretim katkısı
3
Manavgat, vergi tahsilatında Türkiye’ye örnek kent
4
Garanti BBVA 'Yatırım Konuşuyoruz' Video Serisiyle Yatırımı Sadeleştiriyor
5
A910SF Android YazarkasaPOS Vestel'de: 1.200 Mağazada Satışta
6
Traktör sayısı 80 ilde arttı, sadece Şanlıurfa düştü
7
OYAK Çimento ARKE Arama ve Kurtarma Ekibi Kuruldu — AFAD Akreditasyon Sürecinde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları