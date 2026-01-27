Bursa'da İhracat'ın Kahramanları: e-İhracatta KOBİ'lere Rehber

Bursa'da İhracat'ın Kahramanları buluşması: e-ihracat KOBİ'lere yol gösteriyor

Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi ile Güvenilir Ürün Platformu iş birliğinde hayata geçirilen İhracat'ın Kahramanları projesinin Bursa buluşması, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte Bursa’nın ihracattaki güçlü potansiyeli ele alınırken, özellikle e-ihracat alanında KOBİ’lere yol gösteren önemli bilgiler paylaşıldı.

Açılış konuşmaları ve stratejik mesajlar

Hakan Batmaz etkinliğin açılış konuşmasında şunları ifade etti: Günümüzde dünyanın en değerli vitrinleri, akıllı telefon ekranlarında yer alıyor. Ürünlerin küresel pazarlara açıldığı bu yeni düzende dijital varlık, fiziksel mekânlardan çok daha stratejik bir anlam kazanıyor. Bizler de firmalarımızın yeni nesil üretim modellerine ve dijital uygulamalara hızlı ve etkin biçimde adapte olabilmeleri amacıyla seminerler, paneller ve konferanslar düzenliyoruz. Özellikle e-ticaret, e-ihracat ve dijital pazarlama başlıklarında Alibaba gibi önde dünyanın gelen kuruluşlarıyla iş birliğinde tüm sektörleri kapsayan nitelikli organizasyonlarla iş dünyamızı geleceğe hazırlıyoruz.

Hakan Batmaz ayrıca şu vurguyu yaptı: Bu kapsamda Bursa merkezli bir pazaryeri oluşturma hedefiyle yürüttüğümüz konsorsiyum çalışmaları da kararlılıkla sürüyor. E-ticaret ve e-ihracatı, dış ticaretimizi büyütecek en stratejik araçlardan biri olarak görüyor; girişimcilerimizin özellikle sınır ötesi e-ticarette aktif rol almasını hedefliyoruz. Bugün burada BTSO Akademi, Güvenilir Ürün Platformu ve Alibaba.com iş birliğinde e-ihracatı konuşurken, bu başlığın firmalarımız için bir alternatifinin olmadığını net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor.

Uluslararası perspektif ve ilham

Michael Yu (Alibaba.com Kuzey APAC Genel Müdürü ve Türkiye Ülke Müdürü) Bursa hakkında şunları paylaştı: Güçlü bir sanayi mirasına ve küresel ticaret için daha da güçlü bir vizyona sahip olan Bursa’da bugün sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk. Alibaba.com olarak, ihracatın sadece ürünleri yurt dışına satmaktan ibaret olmadığına inanıyoruz. İhracat; dayanıklılık inşa etmek, sürdürülebilir büyüme oluşturmak ve işletmeler için yeni kapılar açmak demektir. Her başarılı ihracat hikâyesinin arkasında bir kahraman vardır. O da sınırların ötesini düşünmeye cesaret eden girişimcilerdir.

Michael Yu sözlerine şu çağrıyı ekledi: Bugün burada, uluslararası pazarlara açılmak, pazarlarını çeşitlendirmek ve küresel ölçekte rekabet etmek için cesur adımlar atan Bursa’nın İhracat Kahramanlarını kutlamak için bulunuyoruz. Sizlerin başarı hikâyeleri yalnızca bu bölgeye değil, Türkiye genelinde ve ötesinde binlerce işletmeye ilham veriyor. Bugünkü etkinliğin ilham verici, pratik bilgiler sunan ve güçlü bağlantılar kurulmasına vesile olan bir buluşma olmasını diliyorum. Gelin, birbirimizden öğrenelim, deneyimlerimizi paylaşalım ve birlikte daha güçlü küresel başarı hikâyeleri inşa etmeye devam edelim.

Güvenilir Ürün Platformu'nun değerlendirmesi

Celal Toprak (Güvenilir Ürün Platformu Başkanı) Bursa'nın konumuna dikkat çekti: Bursa’nın ihracatta Türkiye’de ilk dört il arasında bulunduğuna işaret ettim. Bursa’nın e-ihracatta da ilk sıralarda yer alması için düğmeye basıldı. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte e-ihracatın püf noktaları anlatıldı. Bursa’da e-ihracatın istenen noktaya gelmesi Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Panel: Uygulamalı tüyolar ve fırsatlar

Açılış konuşmalarının ardından KOBİ’lerin e-ihracata yönelik sorularının cevaplandığı interaktif bir söyleşi gerçekleştirildi. Panelde söz alan isimler ve pozisyonları şöyleydi: Jacob Shi (Alibaba.com Türkiye İş Geliştirme ve Kanal Yöneticisi), Göksun Bayrak (DHL Express Türkiye Perakende Kanal Geliştirme Müdürü), Barış Sülün (BTSO E-Ticaret Komitesi Başkanı), Fırat Parto (E-şeker kurucusu), Medya Bayrak Sevinç (Ticaret Bakanlığı E-İhracat Uzmanı) ve İsmail Samet Eser (Uludağ İhracatçı Birlikleri Devlet Yardımları Şube Şefi). Panelde e-ihracat, teşvikler, pazarlama tüyoları ve ihracatı hızlandıracak uygulamalara dair pratik bilgiler paylaşıldı.

Etkinliğe katılan KOBİ’lere ayrıca e-ihracat pazaryerleri için çeşitli fırsatlar ve indirimlerden yararlanma imkânı sunuldu; böylece firmalara uygulamaya dönük destek ve erişim kolaylığı sağlandı.

