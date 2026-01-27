Erzurum Çalışma Hayatı Karnesi: SGK'ya Göre 188 bin 763 Aktif Sigortalı

SGK verilerine göre Erzurum'da toplam 188 bin 763 aktif sigortalı bulunuyor. 4A 120 bin 165, 4B 26 bin 320, 4C 42 bin 278 kişi olarak kayıtlı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:50
Erzurum Çalışma Hayatı Karnesi: SGK Verileri

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son verilerine göre Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 188 bin 763 olarak kaydedildi.

SGK Kapsamında Dağılım

4A kapsamında (SGK'ya prim ödeyen çalışanlar) Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 120 bin 165 düzeyinde. 4A aynı zamanda bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor.

4B (eski adıyla Bağ-Kur) aktif sigortalı sayısı 26 bin 320 olarak kayıtlara geçti.

4C sistemi (Emekli Sandığı sonrası devlet memuru kadroları) kapsamında ise 42 bin 278 kişi bulunuyor.

Tarım sigortası kapsamında Erzurum'da 11 bin 983 kişi yer alıyor.

Diğer Kayıtlı Gruplar ve İşyerleri

SGK verilerine göre Erzurum'da 777 muhtar aktif sigortalı olarak görünüyor. Stajyer ve kursiyer sayısı 14 bin 652, çırak sayısı ise 3 bin 359 olarak bildirildi.

Erzurum'da toplam 11 bin 834 kayıtlı işyeri bulunuyor; bunlardan 891 kamuya ait, özel işyeri sayısı ise 10 bin 943 olarak açıklandı.

