MTSO Başkanı Sadıkoğlu: Malatya’da Üretim Kapasitemiz Yüzde 32 Azaldı

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: 6 Şubat depremleri sonrası Malatya’da üretim kapasitesi yüzde 32 azaldı; işyeri teslimleri ve adil dağıtım talep edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:02
MTSO Başkanı Sadıkoğlu: Malatya’da Üretim Kapasitemiz Yüzde 32 Azaldı

MTSO Başkanı Sadıkoğlu: Malatya’da Üretim Kapasitemiz Yüzde 32 Azaldı

Üyelerin talepleri ve deprem sonrası ekonomik tablo

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, gerçekleştirdiği basın buluşmasında Malatya için "Üretim kapasitemiz yüzde 32 azaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Sadıkoğlu, 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden bin 85 gün geçtiğini hatırlatarak, "Bu süre boyunca depremi yaşayanların ne denli ağır şartlar altında mücadele ettiğine hep birlikte şahit olduk. Üçüncü yıl dönümüne yaklaşırken, bu acıyı unutmak değil; ders almak, eksikleri görmek ve şehrimizi bir an önce ayağa kaldırmak en büyük arzumuzdur" dedi.

Basının deprem sürecinde kent açısından kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Sadıkoğlu, "Bu süreçte basınımız, ilk günden itibaren yaşananların en önemli tanığı ve taşıyıcı kolonlarından biri olmuştur. Sizler Malatya’nın sesi, kulağı ve gözü oldunuz" ifadelerini kullandı.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerin yanında olduklarını belirten Sadıkoğlu, "Konut ve işyeri mağduriyetlerini, yerinde dönüşüm desteklerinin yetersizliğini, KDV uygulamalarındaki adaletsizlikleri, mücbir sebep süresinin uzatılmasını, 6. Bölge teşviklerinin devamını sürekli gündemde tuttuk. Küçük sanayi sitelerinde yaşanan sorunlardan çiftçimizin ve üreticimizin yaşadığı zararlara kadar her başlıkta üyelerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sadıkoğlu, göreve geldikleri günden bu yana rutinle yetinmeyen, gündem oluşturan ve çözüm arayan bir oda anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı: "Bu duruş, üyelerimizin odamıza olan güvenini de artırdı. Deprem günü 10 bin 500 olan üye sayımız, yüzde 19 artışla 12 bin 634’e ulaştı. Son üç yılda 2 bin 953 yeni firma odamıza katıldı. Bu tablo, birlikte hareket etmenin ve güvenin en somut göstergesidir."

Öte yandan Sadıkoğlu, sahadaki zorluklara dikkat çekerek, "Bugün hala yaklaşık 4 bin firmamız konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi veriyor. İşyerlerinin bir an önce tamamlanmasını, adil, şeffaf ve hakkaniyetli bir dağıtım yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Deprem konutlarının hızlıca tamamlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür eden Sadıkoğlu, ekonomik canlanma için işyeri teslimlerinin aynı hızla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Malatya ekonomisindeki somut kayıplara işaret eden Sadıkoğlu, "6 Şubat’tan bu yana üretim kapasitemiz yüzde 32 azalmıştır. Deprem öncesi 403 olan fabrika sayısı bugün 377’ye düşmüştür" şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu nun açıklamaları, kentin üç yıl sonraki toparlanma sürecine ilişkin hem tabloyu hem de çözüm beklentilerini net şekilde ortaya koyuyor.

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER...

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BASIN BULUŞMASINDA MALATYA İÇİN "ÜRETİM KAPASİTEMİZ YÜZDE 32 AZALDI" DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU.

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yıldırım Filyos’ta: 228 Metrelik Derin Deniz Sondaj Gemisi Havadan Görüntülendi
2
Buldan'da Soğuk Havada Doğan Kuzular Üreticiyi Güldürdü
3
MTSO Başkanı Sadıkoğlu: Malatya’da Üretim Kapasitemiz Yüzde 32 Azaldı
4
TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan Gaziantep’te: Para Politikası ve İş Dünyası Buluşması
5
Yıldırım Filyos'a Ulaştı: Türkiye'nin Yeni Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'de
6
Niğde Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 44.460 TL'ye Yükseldi
7
İş Bankası'nın İlk Uluslararası Mavi Tahvili: 50 Milyon ABD Doları, 5 Yıl

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları