MTSO Başkanı Sadıkoğlu: Malatya’da Üretim Kapasitemiz Yüzde 32 Azaldı

Üyelerin talepleri ve deprem sonrası ekonomik tablo

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, gerçekleştirdiği basın buluşmasında Malatya için "Üretim kapasitemiz yüzde 32 azaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Sadıkoğlu, 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden bin 85 gün geçtiğini hatırlatarak, "Bu süre boyunca depremi yaşayanların ne denli ağır şartlar altında mücadele ettiğine hep birlikte şahit olduk. Üçüncü yıl dönümüne yaklaşırken, bu acıyı unutmak değil; ders almak, eksikleri görmek ve şehrimizi bir an önce ayağa kaldırmak en büyük arzumuzdur" dedi.

Basının deprem sürecinde kent açısından kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Sadıkoğlu, "Bu süreçte basınımız, ilk günden itibaren yaşananların en önemli tanığı ve taşıyıcı kolonlarından biri olmuştur. Sizler Malatya’nın sesi, kulağı ve gözü oldunuz" ifadelerini kullandı.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerin yanında olduklarını belirten Sadıkoğlu, "Konut ve işyeri mağduriyetlerini, yerinde dönüşüm desteklerinin yetersizliğini, KDV uygulamalarındaki adaletsizlikleri, mücbir sebep süresinin uzatılmasını, 6. Bölge teşviklerinin devamını sürekli gündemde tuttuk. Küçük sanayi sitelerinde yaşanan sorunlardan çiftçimizin ve üreticimizin yaşadığı zararlara kadar her başlıkta üyelerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sadıkoğlu, göreve geldikleri günden bu yana rutinle yetinmeyen, gündem oluşturan ve çözüm arayan bir oda anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı: "Bu duruş, üyelerimizin odamıza olan güvenini de artırdı. Deprem günü 10 bin 500 olan üye sayımız, yüzde 19 artışla 12 bin 634’e ulaştı. Son üç yılda 2 bin 953 yeni firma odamıza katıldı. Bu tablo, birlikte hareket etmenin ve güvenin en somut göstergesidir."

Öte yandan Sadıkoğlu, sahadaki zorluklara dikkat çekerek, "Bugün hala yaklaşık 4 bin firmamız konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi veriyor. İşyerlerinin bir an önce tamamlanmasını, adil, şeffaf ve hakkaniyetli bir dağıtım yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Deprem konutlarının hızlıca tamamlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlara teşekkür eden Sadıkoğlu, ekonomik canlanma için işyeri teslimlerinin aynı hızla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Malatya ekonomisindeki somut kayıplara işaret eden Sadıkoğlu, "6 Şubat’tan bu yana üretim kapasitemiz yüzde 32 azalmıştır. Deprem öncesi 403 olan fabrika sayısı bugün 377’ye düşmüştür" şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu nun açıklamaları, kentin üç yıl sonraki toparlanma sürecine ilişkin hem tabloyu hem de çözüm beklentilerini net şekilde ortaya koyuyor.

