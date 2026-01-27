TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan Gaziantep’te: Para Politikası ve İş Dünyası Buluşması

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan Gaziantep’te iş dünyasıyla buluştu

Gaziantep Valiliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğiyle düzenlenen ’Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı’ Şehitkamil Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan para politikası, makroekonomik görünüm ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin sunum yaptı ve iş dünyasının sorularını yanıtladı.

Açılışta Gaziantep’in ekonomik gücü vurgulandı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber açılış konuşmasında Gaziantep’in sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtti. Çeber, Dr. Fatih Karahan’ı şehirde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek toplantının iş dünyasına güçlü katkı sağlayacağını söyledi. Vali Çeber, Gaziantep’in "köklü sanayi kültürü, güçlü üretim altyapısı ve yüksek ihracat potansiyeliyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden birisi" olduğuna dikkat çekti.

GSO Başkanı Ünverdi’den faiz ve kredi çağrısı

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi konuşmasında Merkez Bankası’nın devam eden faiz indirimi kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ünverdi, üretim ve ticaretin sürdürülebilirliği ile makroekonomik denge için politika faizindeki düşüşlerin devam etmesi ve bankacılık sektörünün bu indirimleri hızla kredi faizlerine yansıtması gerektiğini vurguladı.

Ünverdi, Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip Gaziantep’in yıllık 10 milyar dolar ihracatla ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu hatırlattı ve finansal istikrarın sağlanmasında merkez bankası kararlarının önemine dikkat çekti. Ünverdi ayrıca enflasyonla mücadelede kaydedilen mesafeye işaret ederek dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi ve son aylardaki faiz indirimlerini "çok olumlu ve yerinde" bulduklarını belirtti.

İş dünyasının talepleri arasında, KOBİ kredilerine ve ticari kredi kartlarına ilişkin büyüme sınırlamalarının kaldırılması, reeskont kredi hacminin artırılması ve reeskont kredilerinde teminat mektubu şartının kaldırılması yer aldı. Ünverdi, reeskont kredi hacminin 65-70 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını, Merkez Bankası Döviz Dönüşüm Desteği uygulamasının basitleştirilip miktar ve süresinin artırılmasını talep etti. Ayrıca ihracatçılar için kur desteklerinin yükseltilmesi ve döviz gelirini bozdurma zorunluluğunun tümüyle kaldırılmasını istedi.

Ünverdi, "2025 yıl sonu enflasyonu tahminin aralığı yüzde 25-29 hedeflenirken yüzde 30,89 olarak gerçekleşmiştir" bilgisine yer vererek girdi maliyetlerinin yüksekliğine ve kamu tarafından üreticilere yönelik yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Merkez Bankası sunumu ve soru-cevap

Açılış konuşmalarının ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan katılımcılara para politikası, makroekonomik görünüm, güncel faiz oranları ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından katılımcıların görüş ve önerilerinin alındığı soru-cevap bölümü yapıldı.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Vali Yardımcıları Bülent Uygur ve Hüseyin Kaptan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, GSO Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve GSO Yönetim Kurulu üyeleri ile oda, borsa, kurum ve kuruluş yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantı, iş dünyasının talepleri ve Merkez Bankası yetkililerinin cevaplarıyla sona erdi.

