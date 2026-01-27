Yıldırım Filyos’ta: 228 Metrelik Derin Deniz Sondaj Gemisi Havadan Görüntülendi

Türkiye'nin yeni derin deniz sondaj gemisi 'Yıldırım', Filyos Limanı'nda kulesiz haliyle havadan görüntülendi; Nisan'da Karadeniz'de sondaja başlanacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:39
Yıldırım Filyos Limanı'nda Havadan Görüntülendi

Türkiye’nin enerji filosuna katılan en yeni üyesi 'Yıldırım' derin deniz sondaj gemisi, Filyos Limanında havadan görüntülendi. Dron kameralarına yansıyan karelerde geminin kulesiz hali ve dev gövdesi dikkat çekti.

Havadan görüntüler ve kule işlemleri

Boğaz köprülerinin altından geçebilmesi amacıyla kulesi demonte edilen gemi, kulesiz haliyle Filyos sahiline ulaştı. Karadeniz’e konuşlanan teknoloji üssünde, kule montajı için hummalı bir mesai başlayacak.

Teknik özellikler ve operasyon takvimi

Yıldırımın 228 metrelik gövdesi ve gelişmiş donanımı göze çarpıyor. Geminin genişliği 42 metre olup, 200 personele yaşam alanı sunuyor. Üzerindeki helikopter pisti ve 7. nesil sondaj kabiliyetleri ile Yıldırım, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü artıracak. Filyos’taki teknik hazırlıkların ve kule birleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemi, Nisan ayı itibarıyla Karadeniz’deki faaliyetlerine başlayacak.

Enerji filosunda kritik yer

Yıldırım, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Hanın ardından Karadeniz’e ulaşan 5’inci derin deniz sondaj gemisi oldu. Bu yeni katılımla Türkiye, Yıldırım’ın da operasyonel hale gelmesiyle birlikte dünyanın en büyük 4’üncü enerji filosuna sahip ülkesi konumunu güçlendirecek.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

