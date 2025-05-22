Bursa'da Türk Dünyası Tarım Zirvesi: Geleceğin Tarımı Konuşuldu

Bursa'da Türk Dünyası Tarım Zirvesi Başladı
Bursa'da Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen Türk Dünyası Tarım Zirvesi başladı. Zirvenin açılışında konuşan TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, üretim, emek ve toprağın kıymetini hatırlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.
Tarımın Önemi Vurgulandı
Hüsrev, tarımın yalnızca bir ekonomik faaliyet olmadığını, aynı zamanda bağımsızlık sigortası ve gıda güvenliğinin teminatı olarak tesbiti bir gereklilik olduğunu vurguladı. "Tarım, bugün iklim değişikliği, dijitalleşme, göç ve küresel rekabetin kesişim noktasında yer almaktadır" ifadesini kullanan Hüsrev, sadece ürün değil, sistem üretmek gerektiğinin altını çizdi.
Türkiye'nin Tarım Gücü
Başkan Hüsrev, Türkiye'nin tarımda güçlü olduğunu anlatarak, bu alana odaklanmanın ülke için en doğru yatırımlardan biri olduğunu belirtti. "Proaktif, önleyici ve düzenleyici yaklaşımlar artık bir zaruret haline gelmiştir" Zirvede alınacak kararların geleceği etkileyecek stratejik adımlar olacağına dikkat çeken Hüsrev, yapay zeka destekli üretimden coğrafi işaretlemeye kadar geniş bir yelpazede, Türk dünyasını tarımda öncü ve küresel bir aktör haline getirecek fikirlerin geliştirileceğini ifade etti. Kırsalda üretimin bir ek faaliyet değil, bir yaşam biçimi olarak yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de, tarımın insanlığın vazgeçemeyeceği en önemli ekonomik faaliyet olduğunu vurguladı. Çelik, nüfusun arttığı, toprağın ve suyun azaldığını belirterek "Toprak, tarım, gıda ve su savaşlarına hazır olun" Açılışta, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve TÜMBİFED Başkan Yardımcısı Yakup Sağlam da konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından zirve, "Pazar, İhracat Ticaret Savaşlarında Yerelin Güçlenmesi" Bursa'da Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi başladı. TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Polis Memuru İbrahim Akın Salonu'ndaki zirvenin açılış töreninde, konuşma yaptı. Bursa'da Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi başladı. TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Polis Memuru İbrahim Akın Salonu'ndaki zirvenin açılış töreninde, konuşma yaptı.
Geleceğe Yönelik Stratejiler
AK Parti Milletvekili'nden Önemli Uyarı
Zirvede alınacak kararların geleceği etkileyecek stratejik adımlar olacağına dikkat çeken Hüsrev, yapay zeka destekli üretimden coğrafi işaretlemeye kadar geniş bir yelpazede, Türk dünyasını tarımda öncü ve küresel bir aktör haline getirecek fikirlerin geliştirileceğini ifade etti. Kırsalda üretimin bir ek faaliyet değil, bir yaşam biçimi olarak yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti.
AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de, tarımın insanlığın vazgeçemeyeceği en önemli ekonomik faaliyet olduğunu vurguladı. Çelik, nüfusun arttığı, toprağın ve suyun azaldığını belirterek "Toprak, tarım, gıda ve su savaşlarına hazır olun" Açılışta, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve TÜMBİFED Başkan Yardımcısı Yakup Sağlam da konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından zirve, "Pazar, İhracat Ticaret Savaşlarında Yerelin Güçlenmesi" Bursa'da Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi başladı. TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Polis Memuru İbrahim Akın Salonu'ndaki zirvenin açılış töreninde, konuşma yaptı. Bursa'da Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi başladı. TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Polis Memuru İbrahim Akın Salonu'ndaki zirvenin açılış töreninde, konuşma yaptı.
Açılışta, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve TÜMBİFED Başkan Yardımcısı Yakup Sağlam da konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından zirve, "Pazar, İhracat Ticaret Savaşlarında Yerelin Güçlenmesi" Bursa'da Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi başladı. TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Polis Memuru İbrahim Akın Salonu'ndaki zirvenin açılış töreninde, konuşma yaptı. Bursa'da Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi başladı. TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Polis Memuru İbrahim Akın Salonu'ndaki zirvenin açılış töreninde, konuşma yaptı.
Bursa'da Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi başladı. TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Polis Memuru İbrahim Akın Salonu'ndaki zirvenin açılış töreninde, konuşma yaptı.
Bursa'da Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi başladı. TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Polis Memuru İbrahim Akın Salonu'ndaki zirvenin açılış töreninde, konuşma yaptı.