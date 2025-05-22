Bursa'da Türk Dünyası Tarım Zirvesi: Geleceğin Tarımı Konuşuldu

Bursa'da Türk Dünyası Tarım Zirvesi Başladı

Bursa'da Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen Türk Dünyası Tarım Zirvesi başladı. Zirvenin açılışında konuşan TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, üretim, emek ve toprağın kıymetini hatırlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Tarımın Önemi Vurgulandı

Hüsrev, tarımın yalnızca bir ekonomik faaliyet olmadığını, aynı zamanda bağımsızlık sigortası ve gıda güvenliğinin teminatı olarak tesbiti bir gereklilik olduğunu vurguladı. "Tarım, bugün iklim değişikliği, dijitalleşme, göç ve küresel rekabetin kesişim noktasında yer almaktadır" ifadesini kullanan Hüsrev, sadece ürün değil, sistem üretmek gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Tarım Gücü